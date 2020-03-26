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محافظات

سقوط أمطار خفيفة على أماكن متفرقة في القليوبية

الخميس 26/مارس/2020 - 10:11 ص
امطار خفيفه
امطار خفيفه
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إبراهيم الهوارى

شهدت محافظة القليوبية، سقوط أمطار خفيفة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ولم تؤثر الأمطار على حياة المواطنين وتعاملاتهم اليومية، حيث شهدت الشوارع انسيابية في الحركة المروية. 


وأصدر عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء برفع حالة الطوارئ والتعامل السريع مع أي تقلبات للطقس ومواجهة فرص سقوط الأمطار.


وشدد المحافظ ، على استمرار تجهيز المعدات والسيارات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتعامل وسحب اى تجمعات للمياه فور سقوط الأمطار .


وقال إن هناك غرفة عمليات برئاسته للتعامل مع أي آثار ناتجة عن حالة عدم استقرار الأحوال المناخية.
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