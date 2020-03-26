صدى البلد ينشر إجراءات سلامة الغذاء للرقابة على الصادرات والواردات الغذائية

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 9 إجراءات لتسيير أعمال الرقابة على الصادرات والواردات الغذائية في إطار تطبيق القرارات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا، مؤكدة ضرورة الالتزام بالعمل 24 ساعة في الموانئ والمطارات بالتنسيق مع الجمارك.





وأوضحت الهيئة في المنشور الصادر عنها والذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أنه فيما يخص عمليات التصدير، تتم جميع إجراءات الفحص النوعي للسلع الغذائية "البطاطس - الفول السوداني - الموالح – البصل- الثوم" وباقي السلع الغذائية المعدة للتصدير، بكل عناية داخل المنشآت ومحطات التعبئة والمفارش قبل التصدير.





وأكدت أهمية مراعاة إخطار المصدرين بضرورة الإبلاغ عن الشحنات المعدة للتصدير والمطلوب فحصها، قبل الموعد المحدد للفحص بيومي عمل على الأقل، حتى يمكن تنسيق عمل لجان الهيئة القومية لسلامة الغذاء.





وشددت على ضرورة المراجعة الدقيقة لجميع المستندات المطلوب مصاحبتها للرسالة، واستيفاء نتائج الفحص المعملي طبقا لنوع السلعة الغذائية المصدرة، مع مراعاة التعليمات الصادرة في شأن شهادات الصلاحية "الشهادة الصحية".





وتضمنت الإجراءات ضرورة قيام العاملين بكتابة بيانات الرسالة بخط واضح مقروء، طبقا للمحددات الموجودة بالنموذج، خاصة طلب الفحص، وإذن التصدير مع مراعاة أن تتم جميع إجراءات فحص الرسائل بالمباني بكل دقة.





ووجهت المصدرين بتطبيق جميع القرارات الخاصة بشأن جميع السلع الغذائية المعدة للتصدير بكل دقة سواء كانت خاضعة للفحص النوعي أو خلافه.





ونوهت إلى أنه في حالة وجود تعارض يتم الرجوع إلى المشرف العام على الاستيراد والتصدير للتوجيه، وفيما يخص الإجراءات الفنية لفحص المحاصيل النوعية فيتم الرجوع إلى القائم بتسيير أعمال إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة.





وفيما يتعلق بعمليات الاستيراد، شددت الهيئة على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن انسيابية تدفق الواردات الغذائية، في الوقت التي تتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامتها، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، طبقا للتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء والقرارات والتعليمات المنظمة لذلك.





وأشارت إلى أنه يتم تنظيم وتدعيم مواقع العمل التي يوجد بها تكدس للسلع الغذائية الواردة بالعدد الكافي من المفتشين للمساعدة في إنهاء إجراءات الفحص الظاهري، وسحب العينات أو إصدار المطابقات المطلوبة على وجه السرعة دون تعطيل أو تأخير.