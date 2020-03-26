«تفاءلوا بالخير تجدوه» .. نصيحة هند النعساني للمصريين.. فيديو

قالت الإعلامية هند النعساني، إنه يجب علينا جميعًا التفاؤل بالخير في ظل هذه الظروف التي نمر بها من انتشار وباء عالمي، مؤكدة أن الإنسان الإيجابى المتفائل يشع طاقة إيجابية وبهجة لكل من حوله، مشيرة إلى أنه يجب على كل إنسان أن يتفاءل وأن يبتعد عن التشاؤم.









وأضافت النعسانى، خلال حديثها ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، انه "من الممكن أن نتخطى المحن من خلال الابتسامة واليقين بأننا إن شاء الله سنتجاوز المحنة بتفاؤلنا وإيمانًا بالله وحسن الظن بالله، والذى أكد انه عند ظن العبد".





وتابعت أن التفاؤل هو فن لا يجيده الكثيرون، مشيرة إلى أن الشخص المتفائل لا يعرف المستحيل ولديه ثقة ويقين بالله في كل وقت.





وأشارت إلى أن التفاؤل نابع من الرضا، لأن المصريين راضون بقضاء الله وأمره، مؤكدة أن الشخص المتشائم دائما ما يكون مريضًا ويشعر بالخمول، على عكس الشخص المتفائل.