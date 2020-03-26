أرقام وإحصائيات فريق سيراميكا كليوباترا متصدر مجموعة القاهرة





سجل لاعبو فريق سيراميكا كليوباترا 21 هدفا واستقبل 12 هدفا، ويعد أحمد غنيم هداف الفريق برصيد 8 أهداف ويليله شادي حسين الذي سجل 6 أهداف ، وعبد الله بيكا ومحمد جمال "هدفين" لكل منهما، بينما سجل محمد شاهين، وعاشور الأدهم، ومحمد سانيه، هدف وحيد لكل منهم.





أكبر نتيجة فوز لسيراميكا كليوباترا كانت أمام فريق النصر بالجولة الثانية من المسابقة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.



المباريات المتبقية لسيراميكا كليوباتار أمام كوكاكولا ومنتخب السويس و النجوم و المريخ وجمهورية شبين.



ترتيب المجموعة الثانية:

1- سيراميكا كليوباترا : 32 نقطة

2- الداخلية: 31 نقطة

3- بتروجيت: 29 نقطة

4-منتخب السويس: 25 نقطة

5- النصر: 25 نقطة

6- جمهورية شبين: 22 نقطة

7-القناة: 22 نقطة

8- النجوم: 21 نقطة

9- المريخ: 18 نقطة

10- كوكاكولا: 18 نقطة

11- الترسانة: 15 نقطة

12- : 9 نقاط المباريات المتبقية لسيراميكا كليوباتار أمام

وفاز سيراميكا كليوباترا في 8 مباريات متساويا مع الداخلية وبتروجيت وتعادل فى 8 لقاء وخسر لقاء وحيد أمام بتروجيت بنتيجة هدفين مقابل هدف.