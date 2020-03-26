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رياضة

أرقام وإحصائيات فريق سيراميكا كليوباترا متصدر مجموعة القاهرة

الخميس 26/مارس/2020 - 01:45 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
نجح فريق سيراميكا كليوباترا في تصدر مجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني برصيد 32 نقطة بعد 17 جولة من المنافسات قبل قرار اتحاد الكرة المصري بإيقاف الدورى خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وفاز سيراميكا كليوباترا في 8 مباريات متساويا مع الداخلية وبتروجيت وتعادل فى 8 لقاء وخسر لقاء وحيد أمام بتروجيت بنتيجة هدفين مقابل هدف. 

سجل لاعبو فريق سيراميكا كليوباترا 21 هدفا واستقبل 12 هدفا، ويعد أحمد غنيم هداف الفريق برصيد 8 أهداف ويليله شادي حسين الذي سجل 6 أهداف، وعبد الله بيكا ومحمد جمال "هدفين" لكل منهما، بينما سجل محمد شاهين، وعاشور الأدهم، ومحمد سانيه، هدف وحيد لكل منهم.

أكبر نتيجة فوز لسيراميكا كليوباترا كانت أمام فريق النصر بالجولة الثانية من المسابقة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

المباريات المتبقية لسيراميكا كليوباتار أمام كوكاكولا ومنتخب السويس والنجوم والمريخ وجمهورية شبين.

ترتيب المجموعة الثانية:
1- سيراميكا كليوباترا : 32 نقطة
2- الداخلية:31 نقطة
3- بتروجيت: 29 نقطة
4-منتخب السويس: 25 نقطة
5- النصر: 25 نقطة
6- جمهورية شبين: 22 نقطة
7-القناة: 22 نقطة
8- النجوم: 21 نقطة
9- المريخ: 18 نقطة
10- كوكاكولا: 18 نقطة
11- الترسانة: 15 نقطة
12- الزرقا: 9 نقاط
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