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جلسة للبرلمان الأوروبي لمناقشة آلية التصدي لوباء كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 12:43 م
البرلمان الأوروبى
البرلمان الأوروبى
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شيرين عادل
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية من جلسة البرلمان الأوروبي المنعقدة اليوم الخميس، لمناقشة آلية التصدي لفيروس كورونا. 

وأعلن مسؤولون في البرلمان الأوروبي، الاثنين الماضي، وفاة أحد الموظفين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ليصبح أول شخص متوفى داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي الرئيسية في بروكسل جرّاء إصابته بالفيروس المستجد. 

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، قال مصدر برلماني إن الرجل المتوفى إيطالي الجنسية في الأربعينيات من عمره، وكان يعمل في خدمة تكنولوجيا المعلومات بالبرلمان الأوروبي. 

وأصيب عدد من العاملين في المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي، من بينهم مفاوض الاتحاد الأوروبى لـ"بريكست" ميشيل بارنييه الموجود فى الحجر الصحي في وطنه فرنسا.
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