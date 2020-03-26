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أخبار العالم

دمشق تكشف حقيقة إصابات كورونا لديها

الخميس 26/مارس/2020 - 12:46 م
دمشق تكشف حقيقة إصابات
دمشق تكشف حقيقة إصابات كورونا لديها
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سمر صالح
نفت وزارة الصحة السورية أن يكون أي من المصابين بفيروس كورونا في البلاد قد توفى. 

وأكدت الوزارة أن "الوضع الصحي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا مستقر ويخضعون للإشراف الطبي المباشر".

ونفت صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن وفاة أحد هذه الحالات، داعية إلى "عدم تناول الشائعات وتناقل الأخبار غير الموثوقة التي تهدف إلى إثارة الهلع والخوف وأخذ المعلومة من مصادرها الموثوقة فقط" حسب الوزارة.

وتم تسجيل خمس إصابات في سوريا، أربعة منها تم تسجيله يوم أمس الأربعاء، وأكدت السلطات الصحية أن جميع الحالات كانت قادمة من خارج البلاد.

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