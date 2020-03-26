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أخبار العالم

كارثة على أبواب بريطانيا.. 6.6 مليون مواطن لديهم أعراض كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 01:31 م
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
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قسم الخارجي
كارثة كبيرة ربما تكون على الأبواب في بريطانيا، وذلك مع كشف تطبيق إلكتروني يرصد أعراض فيروس كورونا المستجد عبر الإنترنت أن أكثر من 6.6 مليون شخص في المملكة المتحدة يمكن أن يكونوا مصابين بالعدوى بالفعل، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار".

وتم تنزيل متتبع أعراض كوفيد19، الذي طوره العلماء في ”كينجز كوليدج لندن“، زهاء 650 ألف مرة في الـ 24 ساعة الأولى من إطلاقه هذا الأسبوع.

ووفقا للصحيفة، منذ ذلك الحين، وجد راصد الأعراض أن 10 % من جميع الأشخاص الذين استخدموه لديهم أعراض فيروس كورونا، والذي يسبب الحمى والسعال والتعب.

ولا تختبر السلطات الصحية في المملكة المتحدة أي شخص للكشف عن الفيروس ما لم يكن في المستشفى، ولذلك يمكن أن يكون التطبيق أحد أوضح الصور لعدد المرضى.

وإذا اتضح صحة معدل إصابة واحد من كل 10 أشخاص على سكان المملكة المتحدة البالغ عددهم 66 مليونا، فقد يعني ذلك أن 6.6 مليون أو أكثر قد أصيبوا بالفعل بالمرض الذي تفشى حول العالم.

ويبلغ العدد الرسمي للمصابين بالمرض في المملكة المتحدة 9529 فقط، ويجري حاليا ترشيد الاختبارات لمرضى المستشفيات يعانون اعراضا خطيرة.

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