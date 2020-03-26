المحكمة العليا الإسرائيلية تختار رئيسا جديدا للكنيست

أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية منتصف ليلة أمس بتنفيذ قرارها الذي رفض رئيس الكنيست المستقيل يولي ادلشتاين تنفيذه، وهو عقد جلسة لاختيار رئيس جديد للكنيست يوم الاربعاء.

وبحسب موقع "i24 news" الإسرائيلي، أقرت المحكمة بأن يشغل عمير بيرتس -أكبر النواب سنًا- رئاسة الكنيست بصورة مؤقتة، ومنحته صلاحيات التوجه اليوم الخميس إلى اللجنة المنظمة بطلب عقد الهيئة العامة للكنيست لاختيار رئيس جديد للكنيست، رغم أن الخميس ليس أحد أيام عمل الكنيست.

وأقر قرار المحكمة أن استقالة ادلشتاين سارية فورًا، ووجهت المحكمة انتقادات شديدة لتصرفات ادلشتاين ورفضه الانصياع لقرارها، وقالوا إن هذا وضع لا يمكنهم التساهل معه، وفق الموقع.

وجاء في القرار أنه "لدى حصول انتهاك خطير لسلطة القانون، يجب اتخاذ خطوات غير مسبوقة مقابل ذلك، لقد واجهنا بالسابق حالات لعدم امتثال سلطات لقرارات المحكمة، وحالات ادّعوا بها وجود صعوبة بتطبيق القرار او فرضه او الحاجة إلى التنظيم. لكن ولا مرة حتى اليوم بتاريخ الدولة، مسؤول كبير يلوح برفضه وبتحدٍّ ويقول إن ضميره لا يسمح له بذلك".

واعتبر القرار أن سلوك ادلشتاين ألحق ضررًا بالمصلحة العامة والحفاظ على سلطة القانون وتنفيذ قرارات المحكمة العليا، وقال: "لا يوجد حد لخطورته -التصرف بهذه الطريقة لمسؤول من الدرجة الاولى، فكيف سيتصرف المواطن العادي؟ هذا السؤال يطرح بقوة خصوصا بهذه الأيام الصعبة التي نواجه بها انتشار فيروس كورونا". وشددت المحكمة على أن القرار ساري المفعول حتى لو تراجع ادلشتاين عن قرار استقالته.

من جهته، هاجم رئيس كتلة "الليكود" النائب ميكي زوهار، قرار المحكمة، وقال: إن "المحكمة العليا بالتعاون مع النظام القضائي، تعمل لصالح اليسار والإعلام. وصلنا لوضع به يجب على الشعب ان يختار بين الجمهور ومنتخبيه والمجلس العسكري القضائي".

كما علّق وزير المواصلات بتسلئيل سموتريش بصورة مماثلة، وقال: "المحكمة العليا مستمرة بضرب رأسها بالحائط وبدون مسؤولية؛ تقوم بتعميق الأزمة الدستورية التي نعيش ذروتها؛ مع الوقت الكنيست لن تبقى لا مبالية حيال التدخل الصارخ للمحكمة العليا بشؤونها".

وفور صدور قرار المحكمة العليا، سارع تحالف "كاحول لافان" بالإعلان أن اللجنة المنظمة ستجتمع الساعة الــ11:30 اليوم للمصادقة على اجتماع الهيئة العامة بغرض اختيار رئيس جديد للكنيست.

وهاجم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين قرار رئيس الكنيست المستقيل يولي ادلشتاين عدم الانصياع لقرار المحكمة العليا، وقال: "يجب علينا جميعًا الانصياع لقرارات المحكمة، فلا يخطر على بال أحد أن لا يطبقها، حتى لو اعتقد أن المحكمة أخطأت في قرارها. أيًّا كان الخلاف، يجب علينا ضمان قواعد اللعبة الديمقراطية".



