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تعليم

لطلاب تربية بنها بجميع الأقسام.. احصل على محاضراتك كاملة عبر الرابط التالي

الخميس 26/مارس/2020 - 01:41 م
جامعة بنها
جامعة بنها
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وفرت كلية التربية جامعة بنها محاضراتها لجميع الفرق الدراسية في إطار تطبيق منظومة التعليم عن بعد وفق توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث نشرت الكلية المحاضرات بجميع الأقسام مكتوبة.

وللوصول إلى محاضرات كلية التربية عبر الرابط التالي:

http://fphe.bu.edu.eg/fped/index.php/students/the-lectures

 

وكانت قد قدمت الجامعات المصرية تحركا سريعا وناجحا في كل ما يخص وضع آليات منظومة التعليم عن بعد وتطبيقها بشكل عملي وسهل للطلاب، فشهدت الكليات إنشاء مواقع ومنصات إلكترونية جديدة، وإطلاق مجموعات للفرق على مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل عملية الوصول، وأخيرا إنشاء ستوديوهات لتسجيل المحاضرات بالفيديو.

 

و أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن مد فترة تعليق الدراسة بالمعاهد والجامعات 15 يوما إضافية، وإغلاق جميع النوادي الرياضية على مستوى الجمهورية.

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي لبحث مستجدات فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إنه سيستمر العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق بخفض العاملين .

 

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