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أخبار البلد

التضامن: مد فترة صرف المعاشات على مدار 12 يومًا لتخفيف الضغط

الخميس 26/مارس/2020 - 01:42 م
صرف المعاشات
صرف المعاشات
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محمود مطاوع
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم مد فترة صرف المعاشات على مدار 12 يومًا، لتخفيف الضغط، وتمت إتاحة الماسكات والقفازات لهم، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

وقالت الوزيرة، خلال اجتماع الحكومة اليوم، الخميس، عبر الفيديوكونفراس، إنه تم الاجتماع مع الجمعيات الأهلية، وتقسيم العمل بشأن توزيع الأغذية، وأدوات النظافة والمطهرات، وكذا الأدوية، والتوعية مستمرة، لافتة إلى أن هناك أكثر من 1300 دار رعاية تم توزيع كواشف حرارية عليها وماسكات ومطهرات ومنظفات، بالتعاون مع الجهات الأهلية، كما يتم تنفيذ حملة مكثفة حاليًا ضد استعمال الشيشة، حتى لا يتضرر المواطنون.

وأوضحت أن هناك نحو 480 ألف متطوع على مستوى الجمهورية بالتعاون بين الجمعيات الأهلية، وستكون هناك غرفة عمليات مركزية بالهلال الأحمر، وسيكون هناك تعبئة للموارد في الوقت الحالي، لنكون جاهزين لتوفير الدعم المطلوب، سواء للمستشفيات أو المواطنين، مضيفة أنه يتم حاليًا تقسيم العمالة غير المنتظمة لشرائح وحصر المتضررين منهم، للتعامل معهم.
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