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فن

شاهد.. لقاء الخميسي بإطلالة حيوية عبر إنستجرام

الخميس 26/مارس/2020 - 02:25 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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منار نور
نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وظهر لقاء الخميسي في الصورة بإطلالة حيوية، حيث ارتدت قميصا أبيض في كحلي وشعرها منسدلا عللا كتفيها. 

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة لقاء الخميسي مع الصور وجاءت التعليقات كالتالي: "قمر ماشاء الله عليكي " _ رجعنا تاني لعلوم الصيف " _صبااااح الجنان ".

يُذكر أن أحدث مشاركات لقاء الخميسي الدرامية، مسلسل "أبواب الشك" بطولتها إلى جانب كل من "خالد سليم، أحمد صلاح حسنى، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبرى، ميار الغيطي، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، حنان سليمان، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.
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