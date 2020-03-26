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محافظات

قبل حظر الحركة.. إقبال كبير من المواطنين على شراء السلع في المنيا

الخميس 26/مارس/2020 - 03:51 م
صدى البلد
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ايمن رياض
شهدت المحلات التجارية والمطاعم والأسواق حالة كبيرة من الرواج لقيام المواطنين على شراء كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة، وذلك قبل سويعات قليلة من من تطبيق قرار الحظر الذي يبدأ الخامسة مساء بالنسبة للمحلات التجارية. 

وشدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار الأجهزة الرقابية ومسئولي التموين على تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.

قال المحافظ، إن تلك الإجراءات تأتي تنفيذًا لتكليفات وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

أكد أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشدً جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 49 مخالفة تموينية منها 31 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات –قضايا أخري متنوعة) و 18 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين ( عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات بدون تاريخ صلاحية – منتجات مجهولة المصدر – محلات تجارية بدون شهادات صحية) .
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