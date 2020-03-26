قبل حظر الحركة.. إقبال كبير من المواطنين على شراء السلع في المنيا

شهدت المحلات التجارية والمطاعم والأسواق حالة كبيرة من الرواج لقيام المواطنين على شراء كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة، وذلك قبل سويعات قليلة من من تطبيق قرار الحظر الذي يبدأ الخامسة مساء بالنسبة للمحلات التجارية.





وشدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار الأجهزة الرقابية ومسئولي التموين على تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.