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حوادث

في أول أيامه.. رجال الشرطة: تجاوب من المواطنين أثناء فرض حظر التجول

الخميس 26/مارس/2020 - 03:48 م
قوات الشرطة وقت الحظر
قوات الشرطة وقت الحظر
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مصطفى الرماح
أكدت وزارة الداخلية ان اليوم الأول من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال، شهد تجاوبًا من جانب المواطنين مع رجال الشرطة على مدار الفترة المقررة لتطبيق حظر التحرك ، الأمر الذى ساهم باضطلاع قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ القرار بالقيام بمهامها، ويؤكد مدى تفهم المواطنين للإجراءات التى تتخذها الدولة والتى تهدف للحفاظ على أمنهم وسلامتهم . 



وذلك فى إطار متابعة فعاليات اليوم الأول لتنفيذ قرار رئيس الوزراء، بحظر تحرك المواطنين ضمن الإجراءات الإحترازية المتبعة على مستوى الدولة ، لمجابهة تداعيات انتشار فيروس  "كورونا" المستجد.

في أول أيامه.. رجال الشرطة: تجاوب من المواطنين أثناء فرض حظر التجول
في أول أيامه.. رجال الشرطة: تجاوب من المواطنين أثناء فرض حظر التجول
في أول أيامه.. رجال الشرطة: تجاوب من المواطنين أثناء فرض حظر التجول
في أول أيامه.. رجال الشرطة: تجاوب من المواطنين أثناء فرض حظر التجول
في أول أيامه.. رجال الشرطة: تجاوب من المواطنين أثناء فرض حظر التجول
في أول أيامه.. رجال الشرطة: تجاوب من المواطنين أثناء فرض حظر التجول
في أول أيامه.. رجال الشرطة: تجاوب من المواطنين أثناء فرض حظر التجول
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