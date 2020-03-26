مصطفى محفوظ يطرح أغنية «الوضع صعب» بسبب فيروس كورونا.. فيديو

طرح الفنان مصطفى محفوظ، أغنية جديدة بعنوان "الوضع صعب" بسبب فيروس كوفيد 19 الشهير بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على "اليوتيوب".





تقول كلمات الأغنية: "يا رب الرحمة من عندك.. تعبنا وحالنا مش ولابد محدش فينا مش خايف.. ومش قادرين نطمن بعض.. وجوه قلوبنا هم كبير خلاص في حياتنا قل الخبر لا بقى حوالينا غني مرتاح ولا بيرتاح فـ عيشته فقير".





أغنية "الوضع صعب" كلمات حسام سعيد، والحان مصطفى شكرى، وتوزيع احمد امين.





يذكر أن أبرز أعمال مصطفى محفوظ ، الفنية أغنية "مغلطيش فـ حاجة"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدا وقت طرحها عبر موقع "اليوتيوب".