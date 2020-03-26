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محافظات

يحميهم من الحصبة ليصابوا بكورونا في القليوبية.. تكدس في الوحدة الصحية دون مراعاة للفيروس

الخميس 26/مارس/2020 - 04:50 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

شهدت الوحدة الصحية بقرية دملو التابعة لمركز ومدينة بنها، زحاما شديدا من قبل المواطنين وخاصة السيدات لتطعيم أطفالهم، ضد مرض الحصبة والحصبة الألماني دون الأخذ فى الاعتبار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


وقالت سيدات القرية إن الوحدة الصحية بدملو مركز بنها مزدحمة دون مراعاة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن القائمين بالوحدة يحاولون تنظيم السيدات الموجودة بدخول كل شخص بمفرده تجنبا لمنع الاختلاط والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


وطالبت سيدات القرية بعمل أدوار للوقوف منعا للزحام والاختلاط خاصة فى ظل هذه الصحية التى نمر بها جميعا.


وكانت محافظة القليوبية أعلنت عن اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.


ووجه محافظ القليوبية إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة.

يحميهم من الحصبة ليصابوا بكورونا في القليوبية.. تكدس في الوحدة الصحية دون مراعاة للفيروس
يحميهم من الحصبة ليصابوا بكورونا في القليوبية.. تكدس في الوحدة الصحية دون مراعاة للفيروس
يحميهم من الحصبة ليصابوا بكورونا في القليوبية.. تكدس في الوحدة الصحية دون مراعاة للفيروس
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