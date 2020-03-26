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حوادث

كشف لغز العثور على جثة شاب في الطريق بالجيزة

الخميس 26/مارس/2020 - 05:16 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت الاجهزة الامنية، تفاصيل العثور على جثة شاب ملقاه على الطريق بمدينة أبو النمرس في الجيزة.

بداية الواقعة بلاغ تلقته شرطة النجدة أفاد بالعثور على جثة شاب ملقاه في قارعة الطريق، وبالانتقال تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره وبها طلق ناري في البطن.

وتبين من التحريات أن وراء الواقعة صديق المجنى عليه، وأنهما اختلفا على أولوية بيع المواد المخدرة، فقام على أثرها المتهم بإطلاق عيار ناري على المجنى عليه أودى بحياته.

وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
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