AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم صلاة الجمعة في الأماكن العامة بعد غلق المساجد .. الأوقاف تجيب

الخميس 26/مارس/2020 - 04:51 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
Advertisements
محمد شحتة
حكم صلاة الجمعة في الأماكن العامة .. تأتي علينا غدا أول جمعة بعد قرار وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، بغلق جميع المساجد في محافظات مصر، وبالتالي يصليها الناس ظهرا في بيوتهم، ويتساءل الكثير من الناس عن حكم صلاة الجمعة في الأماكن العامة والطرقات.

حكم صلاة الجمعة في الأماكن العامة
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه لا يجوز في الظروف الحالية أن تقام أي جماعة في الأماكن العامة أو أمام المساجد أو في الحدائق أو في الطرقات أو على الأرصفة أو أمام المولات بما يعد تحايلا على المقصد الشرعي الأسمى ، وهو الحفاظ على حياة الناس من مخاطر التجمع .

شروط إقامة صلاة الجمعة
وأضاف، في تصريح له، أن من شروط إقامة الجمعة توفر الأمن لإقامتها ، ومفهوم الأمن هو الأمن الشامل وفي مقدمته الأمن على حياة الناس ، وبما أن الأمن الصحي لإقامة الجمعة غير متوفر في معظم دول العالم بما يُخْشى معه خشية حقيقية على حياة الناس ، فإن الجمعة تصلى ظهرًا في البيوت أو الرحال حيث يكون الإنسان .

كما اكد على عدم جواز إقامة الجمعة بالمنازل لأنها لا تنعقد بالمنزل ، كما لا يجوز إقامتها في أي مكان بالمخالفة الشرعية والقانونية لما يقتضيه الوضع القائم من عدم إقامتها للحفاظ على حياة الناس ، كما أن الجمعة لا تنعقد خلف المذياع أو التلفاز أو عبر الانترنت أو نحو ذلك .


الصيغة الجديدة لاذان الجمعة
وذكر ان أذان الجمعة أذان واحد فقط وقت أذان الظهر ، وفيه يقول المؤذن : "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا" "ألا صلوا في رحالكم ظهرًا" بإضافة كلمة "ظهرًا" إلى قوله : " ألا صلوا في بيوتكم " ، وقوله : "ألا صلوا في رحالكم" .

صلاة المرأة في الأماكن العامة
جمهور العلماء أجمعوا على أن هذه صلاة المرأة بجوار الرجل صحيحة حتى ولو كانت في صلاة الفريضة، وأكد الإمام النووي ذلك بقوله: "إذا صلت المرأة بجوار الرجل فصلاتهما صحيحة" وهذا مذهب المالكية أيضا، ورغم إجماع جمهور العلماء على صحة الصلاة إلا أنهم كرهوا ذلك".

وليس معنى ذلك أننا نجيز الاختلاط في المسجد ويصبح الأمر طبيعيا، ولكن هناك نظام اتبعه الصحابة رضوان الله عليهم وهو أن النساء كانت تصلي في الخلف والرجال في الصفوف الأولى، فيجب اتباع ذلك.

هل يجوز صلاة المرأة بالبنطلون؟
من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وعورة المرأة في الصلاة وخارجها جميع بدنها عدا وجهها وكفيها، وهذا هو مذهب جمهور العلماء.

وصلاة المرأة بالبنطلون صحيحة طالما تتحقق فيه شروط الستر، لأنه الأصل، فأمر اللباس للرجل أو المرأة باق على الإباحة ما لم يكن ممنوعًا بالنص أو يقترن به معنى يمنعه الشرع؛ كلُبس الحرير للرجل أو اللبس بقصد الخيلاء والتكبر عمومًا".

"لبس المرأة من الثياب ما يشف ما تحته حرامٌ؛ لـما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ما حكم صلاة المرأة ببنطلون واسع فى بيتها ؟.. أمين الفتوى يجيب

حكم صيغة الأذان الجديدة صلوا في بيوتكم أو رحالكم ومتى تقال؟ الأزهر يحسم الجدل

تعرف على صيغة الأذان الجديدة المقررة من الأوقاف بعد تعليق الصلاة بالمساجد

خالد الجندي يردد صيغة الأذان الجديد على الهواء.. فيديو

الأذان الجديد يثير جدلًا .. الأوقاف تُقِره والأزهر يُبيحه: صيغة ألا صلوا في بيوتكم ثابتة عن الرسول

عندما يقول المؤذن صلوا في بيوتكم ماذا تردد؟.. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

السلطات السعودية تنشر تفاصيل جديدة عن الباصق على السيارات لنقل كورونا

شهادات ادخار بعائد 15%.. المصريون دفعوا 25 مليار جنيه في 4 أيام

توقف عنها فورا.. 5 عادات تضعف المناعة وتهددك بـ كورونا

للمرة الأولى.. وباء كورونا يطيح بحكومة دولة أوروبية

تريند الفن.. نجلاء فتحي مطلوبة على جوجل بعد العثور على جثة في منزلها.. انتحار منتج فني

أول إصابة بـ فيروس كورونا في نادي ليفربول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس كورونا فقط.. استخدام الجل المعقم في فتح السيارة بسهولة

احترس من كورونا.. أفضل طريقة للتخلص من الجوانتي والكمامة

أرخص حامل هاتف للسيارة.. يمكنك صنعه بسهولة وفي ثواني