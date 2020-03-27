قبل فوات الآوان .. أعراض السكتة الدماغية.. من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة .. وحيل سريعة لحماية نفسك

أشهرها الإثقارية .. تعرف أنواع السكتات الدماغية
أحمى نفسك من السكتات الدماغية بهذه الحيل
قبل فوات الاوان .. تعرف أعراض السكتة الدماغية
هؤلاء أكثر عرضه للاصابة ..هل أنت منهم
يُؤدِّي اكتشاف أعراض السكتة الدماغية على الفور إلى علاج أسرع وتَلَف أقل . ضغط الدم والكوليسترول وغيرها من عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ..إليك الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية وأهم الأعراض التي يجب ألا تفوتها لمنع السكتة الدماغية القادمة
اقرأ أيضًا :
أنواع السكتات وأسباب الإصابة
تحدث أعراض السكتات بدون سابق إنذار، إليك أبرز أنواع السكتات الدماغية وفقا لموقع برايت سايد
1- الإقفارية: تحدث بسبب انسداد الشرايين أو تضييقها، ولذا يركز العلاج على استعادة تدفق الدم الكافي إلى الدماغ.
2- النزفية: تحدث بسبب تسرب الدم إلى المخ، لذلك يركز العلاج على التحكم في النزيف وتقليل الضغط على الدماغ.
3- السكتة الدماغية البسيطة: تحدث بعد فشل تدفق الدم في الوصول إلى جزء من الدماغ، وعندما يستأنف تدفق الدم الطبيعي بعد فترة زمنية قصيرة، تتوقف الأعراض.
1- الإقفارية: تحدث بسبب انسداد الشرايين أو تضييقها، ولذا يركز العلاج على استعادة تدفق الدم الكافي إلى الدماغ.
2- النزفية: تحدث بسبب تسرب الدم إلى المخ، لذلك يركز العلاج على التحكم في النزيف وتقليل الضغط على الدماغ.
3- السكتة الدماغية البسيطة: تحدث بعد فشل تدفق الدم في الوصول إلى جزء من الدماغ، وعندما يستأنف تدفق الدم الطبيعي بعد فترة زمنية قصيرة، تتوقف الأعراض.
اعراض السكتة الدماغية
وفقا لموقع بولد سكاى الهندى تعد السكتة الدماغية سببا رئيسيا لوفاة الكثيرين، ولكن هناك طرق لمنعها إذا كنت حريصًا على بعض الأشياء في حياتك اليومية.
وفقا لموقع Bright Side، إليك بعض العلامات التي يجب ألا تفوتها لمنع السكتة الدماغية القادمة.وعادة ما تتطور أعراض السكتة الدماغية بسرعة، ولكن يمكن أن تستغرق أحيانا ساعات أو أيام، لذلك، إذا كنت تعتقد أنك قد تعاني من أي من هذه الأعراض، فمن المهم عدم تجاهلها، حتى إذا كان بعضها لا يبدو خطيرًا للغاية.
1. ارتفاع ضغط الدم
يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى مشاكل خطيرة مثل السكتة الدماغية عن طريق إتلاف أعصاب الدماغ أو إضعاف الأوعية الدموية ويؤدي إلى تسرب أو تمزق.
2. مشاكل الرؤية
يمكن أن تتسبب السكتة الدماغية في ضعف الرؤية أو فقدان الرؤية في عين واحدة أو عدم وضوح الرؤية.
3. خدر في جانب واحد من الجسم
من الشائع أن يكون هناك خدر أو ضعف في الوجه، وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون هناك شلل على الجانب الآخر من مكان حدوث السكتة الدماغية.
4. التعب
في دراسة، تبين أن الدوار والدوخة عامل مشترك بين المرضى الذين يعانون من السكتة الدماغية.
5. الصداع
أثناء السكتة الدماغية، يتم حظر تدفق الدم إلى الدماغ أو قطعه بسبب انقطاع في مجرى الدم.
يمكن أن يتسبب ذلك في تمزق أو تلف الأوعية مما يؤدي إلى الصداع النصفي المفاجئ أو الصداع.
6. تصلب في آلام الرقبة أو الكتف
يمكن أن يتسبب تمزق الأوعية الدموية في الدماغ في تصلب الرقبة أو الكتف، إذا كنت غير قادر على لمس ذقنك على صدرك فانتقل إلى طبيب على الفور
هؤلاء أكثر عرضه للأصابة
حدد موقع برايت سايد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية:
-الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم - يعتبر ضغط الدم مرتفعًا إذا كان 140/90 ملم زئبق أو أعلى.
-العمر والجنس - من المرجح أن يصاب الرجال الأكبر سنا بالسكتة الدماغية من الشباب أو النساء.
-التدخين - يمكن أن يؤثر التدخين على كمية الأكسجين التي تصل إلى الدماغ ويمكن أن يسبب أيضًا الكثير من الضرر للأوعية الدموية مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.
-داء السكري - يحدث داء السكري بسبب نقص هرمون يسمى الأنسولين الذي ينظم مستوى السكر في الجسم. عندما يكون هناك نقص في الأنسون ، لن يتم السكر من الوصول إلى أجزاء الجسم التي تحتاج إلى الطاقة - مثل الدماغ ، على سبيل المثال.
-الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم - يعتبر ضغط الدم مرتفعًا إذا كان 140/90 ملم زئبق أو أعلى.
-العمر والجنس - من المرجح أن يصاب الرجال الأكبر سنا بالسكتة الدماغية من الشباب أو النساء.
-التدخين - يمكن أن يؤثر التدخين على كمية الأكسجين التي تصل إلى الدماغ ويمكن أن يسبب أيضًا الكثير من الضرر للأوعية الدموية مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.
-داء السكري - يحدث داء السكري بسبب نقص هرمون يسمى الأنسولين الذي ينظم مستوى السكر في الجسم. عندما يكون هناك نقص في الأنسون ، لن يتم السكر من الوصول إلى أجزاء الجسم التي تحتاج إلى الطاقة - مثل الدماغ ، على سبيل المثال.
-مرض القلب - يمكن أن يتسبب مرض القلب في حدوث جلطات دموية ، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى توقف تدفق الدم مما قد يؤدي إلى
السكتة الدماغية..
حيل سريعه تحميك من السكتات الدماغية
إذا كنت تعانين من أعراض والتعب والصداع المستمر أو الاكتئاب إليك أكثر طرق فعالة لتحسين تدفق الدم إلى الدماغ والتي يمكنك تجربتها بسهولة في المنزل يقدمها موقع برايت سايد لتحميك فى الوقت نفسه من السكتات القلبية والدماغية.
- كونى نشيطة ..عليك ممارسة التمارين السهلة التى تساعد على زيادة الدورة الدموية في المخ على تدفق الدم في الدماغ
-عليك ممارسة تمارين التمدد ..لا يساعد التمدد على تحسين الدورة الدموية في الجسم عن طريق منع تصلب المفاصل والعضلات ، ولكنه يساعد عقلك أيضًا على تلقي المزيد من الأكسجين والعناصر الأساسية الأخرى من أجل العمل بشكل صحيح.
- عليك بالماء البارد .. تظهر بعض الدراسات أن غمر قدمك أو يديك بالماء البارد ، حتى لبضع دقائق ، قد يزيد من ضغط الدم لديك ، ويقلل معدل ضربات القلب ، ويجعل الأوعية الدموية في القلب والدماغ تعمل بشكل أسرع
-عليك أخذ حمامات الشمس.. عليك أخذ حمامات الشمس فهو يحسن أداء الدماغ عن طريق زيادة الإنتاج الطبيعي لأكسيد النيتريك ، وهي مادة تمدد الأوعية الدموية وتخفض ضغط الدم. يساعد التعرض لأشعة الشمس أيضًا على إنتاج المزيد من فيتامين (د) الضروري لصحة الدماغ والذاكرة الجيدة والدورة الدموية المناسبة.
-تحسين النظام الغذائي الخاص بك.. تناول المزيد من الشوكولاته الداكنة . تحتوي الشوكولاته الداكنة على حبوب الكاكاو الغنية بالفلافونويد. تعمل هذه المغذيات النباتية أيضًا على تحسين أدائك المعرفي وزيادة تدفق الدم إلى المناطق الرئيسية في عقلك بعد 2-3 ساعات من تناولها. للحصول على هذه النتيجة ، من المهم اختيار نوع من الشوكولاته الداكنة التي تحتوي على 70٪ على الأقل من الكاكاو.
- مضغ العلكة.. أن مضغ العلكة قد يزيد تدفق الدم إلى دماغك بنسبة 25 ٪ -40 ٪ ويحسن الأداء المعرفي الخاص بك وظيفة المخ عن طريق زيادة إمدادات الأوكسجين. تحفز حركة المضغ الأعصاب والمناطق في الدماغ
- كونى نشيطة ..عليك ممارسة التمارين السهلة التى تساعد على زيادة الدورة الدموية في المخ على تدفق الدم في الدماغ
-عليك ممارسة تمارين التمدد ..لا يساعد التمدد على تحسين الدورة الدموية في الجسم عن طريق منع تصلب المفاصل والعضلات ، ولكنه يساعد عقلك أيضًا على تلقي المزيد من الأكسجين والعناصر الأساسية الأخرى من أجل العمل بشكل صحيح.
- عليك بالماء البارد .. تظهر بعض الدراسات أن غمر قدمك أو يديك بالماء البارد ، حتى لبضع دقائق ، قد يزيد من ضغط الدم لديك ، ويقلل معدل ضربات القلب ، ويجعل الأوعية الدموية في القلب والدماغ تعمل بشكل أسرع
-عليك أخذ حمامات الشمس.. عليك أخذ حمامات الشمس فهو يحسن أداء الدماغ عن طريق زيادة الإنتاج الطبيعي لأكسيد النيتريك ، وهي مادة تمدد الأوعية الدموية وتخفض ضغط الدم. يساعد التعرض لأشعة الشمس أيضًا على إنتاج المزيد من فيتامين (د) الضروري لصحة الدماغ والذاكرة الجيدة والدورة الدموية المناسبة.
-تحسين النظام الغذائي الخاص بك.. تناول المزيد من الشوكولاته الداكنة . تحتوي الشوكولاته الداكنة على حبوب الكاكاو الغنية بالفلافونويد. تعمل هذه المغذيات النباتية أيضًا على تحسين أدائك المعرفي وزيادة تدفق الدم إلى المناطق الرئيسية في عقلك بعد 2-3 ساعات من تناولها. للحصول على هذه النتيجة ، من المهم اختيار نوع من الشوكولاته الداكنة التي تحتوي على 70٪ على الأقل من الكاكاو.
- مضغ العلكة.. أن مضغ العلكة قد يزيد تدفق الدم إلى دماغك بنسبة 25 ٪ -40 ٪ ويحسن الأداء المعرفي الخاص بك وظيفة المخ عن طريق زيادة إمدادات الأوكسجين. تحفز حركة المضغ الأعصاب والمناطق في الدماغ