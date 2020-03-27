قبل فوات الآوان .. أعراض السكتة الدماغية.. من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة .. وحيل سريعة لحماية نفسك

إذا كنت تعانين من أعراض والتعب والصداع المستمر أو الاكتئاب إليك أكثر طرق فعالة لتحسين تدفق الدم إلى الدماغ والتي يمكنك تجربتها بسهولة في المنزل يقدمها موقع برايت سايد لتحميك فى الوقت نفسه من السكتات القلبية والدماغية.- كونى نشيطة ..عليك ممارسة التمارين السهلة التى تساعد على زيادة الدورة الدموية في المخ على تدفق الدم في الدماغإذا لم يكن لديك ما يكفي من الوقت لممارسة أي نوع من الرياضة ، فما عليك سوى القيام بالمشي القصير والنشط لمدة 30 إلى 50 دقيقة طوال اليوم. عندما تلمس قدمك الأرض ، فإنها ترسل موجات الضغط عبر الشرايين ، والتي بدورها ترسل المزيد من الدم والأكسجين إلى عقلك .-عليك ممارسة تمارين التمدد ..لا يساعد التمدد على تحسين الدورة الدموية في الجسم عن طريق منع تصلب المفاصل والعضلات ، ولكنه يساعد عقلك أيضًا على تلقي المزيد من الأكسجين والعناصر الأساسية الأخرى من أجل العمل بشكل صحيح.- عليك بالماء البارد .. تظهر بعض الدراسات أن غمر قدمك أو يديك بالماء البارد ، حتى لبضع دقائق ، قد يزيد من ضغط الدم لديك ، ويقلل معدل ضربات القلب ، ويجعل الأوعية الدموية في القلب والدماغ تعمل بشكل أسرع-عليك أخذ حمامات الشمس.. عليك أخذ حمامات الشمس فهو يحسن أداء الدماغ عن طريق زيادة الإنتاج الطبيعي لأكسيد النيتريك ، وهي مادة تمدد الأوعية الدموية وتخفض ضغط الدم. يساعد التعرض لأشعة الشمس أيضًا على إنتاج المزيد من فيتامين (د) الضروري لصحة الدماغ والذاكرة الجيدة والدورة الدموية المناسبة.-تحسين النظام الغذائي الخاص بك.. تناول المزيد من الشوكولاته الداكنة . تحتوي الشوكولاته الداكنة على حبوب الكاكاو الغنية بالفلافونويد. تعمل هذه المغذيات النباتية أيضًا على تحسين أدائك المعرفي وزيادة تدفق الدم إلى المناطق الرئيسية في عقلك بعد 2-3 ساعات من تناولها. للحصول على هذه النتيجة ، من المهم اختيار نوع من الشوكولاته الداكنة التي تحتوي على 70٪ على الأقل من الكاكاو.- مضغ العلكة.. أن مضغ العلكة قد يزيد تدفق الدم إلى دماغك بنسبة 25 ٪ -40 ٪ ويحسن الأداء المعرفي الخاص بك وظيفة المخ عن طريق زيادة إمدادات الأوكسجين. تحفز حركة المضغ الأعصاب والمناطق في الدماغ