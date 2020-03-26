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رياضة

رغم أنف كورونا.. الكاف يزف بشري لـ الأهلى والزمالك بشأن أبطال أفريفيا

الخميس 26/مارس/2020 - 05:20 م
شعار الكاف
شعار الكاف
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عمرو الحلواني
استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " على استكمال مسابقة دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة المقبلة بالرغم من انتشار فيروس كورونا بشكل قوى خلال الفترة الحالية .

ويرفض الكاف فكرة إلغاء مسابقة دوري أبطال إفريقيا خاصة إنها وصلت إلى مرحلها النهائية ومنافسات الدور قبل النهائى منها والذى كان من المقرر أن يقام خلال شهر مايو المقبل .

ويدرس الكاف فى الوقت الحالى تأجيبل لقائي الأهلى أمام الوداد المغربي والزمالك أمام الرجاء المغربي بعد ان كان من المقرر أن يقاما المباراتين فى الأول من مايو المقبل ، واستقر الكاف على تحديد موعد المباراتين خلال الفترة المقبلة وفقا للسيطرة على الكورونا وتقارير منظمة الصحة العالمية .

وكان "كاف" قرر تشكيل لجنة طوارئ خاصة برئاسة أحمد أحمد رئيس الكاف لحسم مصير بطولتى دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية بعد انتشار فيروس كورونا الخطير خلال الوقت الراهن .

يذكر ان الكاف قرر تعليق كافة الأنشطة والبطولات الخاصة به فى الوقت الحالى وقرر تأجيل منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية 2021 بجانب تأجيل بطولة الأمم الإفريقية للمحليين  بالإضافة إلى غلق مقر الكاف بالقاهرة كإجراءات وقائية لمواجهة الكورونا.

ويعيش مسئولو النادي الأهلى والزمالك حالة كبيرة من الرعب خوفا من عدم استكمال مسابقة دوري أبطال إفريقيا، خاصة بعد صعود الفريقين إلى منافسات الدور قبل النهائى وقطعهما شوطا كبيرا نحو التتويج باللقب القارى الكبير .



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