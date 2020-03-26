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اقتصاد

رئيس حماية المستهلك: إجراءات ضد التجار المتلاعبين بالأسعار

الخميس 26/مارس/2020 - 08:19 م
صدى البلد
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محمد صبيح
أكد اللواء دكتور  راضى عبد المعطى _  رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز سوف يقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى ضد التجار الذين يتلاعبون بالأسعار ويبيعون بأسعار أعلى من المعلن عنها أو المحتكرين للسلع.

وأشار الى  أن الجهاز سوف يقوم بعرض كل من تسول له نفسه الغش أو الإحتكار أو رفع الأسعار على نيابة أمن الدولة  لإتخاذ اللازم قانونًا مشددً على  أن التلاعب بالأسعار والإحتكار تصل الغرامات فيها الى 2 مليون جنبه والحبس وفقا لما ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنه ٢٠١٨  .

وكشف  رئيس جهاز حماية المستهلك أن سيارات الضبطيه القضائيه سوف تكثف انتشارها  خلال الفترة المقبلة لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات التى تلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته.

وناشد  جموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن  من اداء دوره و إتخاذ الإجراءات ضد المخالفين، ويهيب بالمواطنين الابلاغ عن أيه ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك او أيه معلومات بشأنها .
 
وأكد  أن السلع متوفرة وبكميات كبيرة جدا وان مايقال عن نقص المعروض شائعات يروج لها أصحاب النفوس الضعيفة واعداء الوطن وطالب المواطنين بالإبلاغ عن كل من يروج مثل تلك الأكاذيب خاصه خلال  هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها مصرنا الغالية  مؤكدًا على أهميه تفعيل الرقابة المجتمعية فى اطار متواز مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية والأسواق.

وكشف رئيس الجهاز أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588 أو رقم الواتس آب "خدمة المواطن رقيب " 01281661880 ومن خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية
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