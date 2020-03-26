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رياضة

محمد محمود يواصل تتفيذ برنامجه البدني من المنزل

الخميس 26/مارس/2020 - 09:11 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
بدأ محمد محمود لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج التأهيل البدني بعد جراحة الرباط الصليبي التي أجراها اللاعب في ألمانيا .

وأوضح الجهاز الطبي للاهلي ان محمد محمود قد خضع لثلاث جلسات من التأهيل البدني في النادي وفقا للبرنامج الطبي الخاص به من ألمانيا وذلك قبل قرار غلق النادي ليستمر اللاعب في أداء التدريبات بالمنزل وبمتابعة اخصائي التأهيل طارق عبد العزيز ومحمد النجار .

وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب في تحسن مستمر واستجابة جيدة للبرنامج العلاجي، وسوف يكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق وفق المدة الزمنية التي حددهًا الطبيب الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي.

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