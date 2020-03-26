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فن

أخبار الفن.. ريا أبي راشد ترقص في الحجر الصحي.. وصلاح عبد الله يطالب ساويرس بتصحيح خطأ وقع فيه

الخميس 26/مارس/2020 - 11:31 م
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
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نبيل العدوي - محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


شاهد .. رقص ريا أبي راشد خلال فترة الحجر الصحي بالمنزل


نشرت الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد فيديو عبر صفحتها على "إنستجرام"،  وظهرت من خلاله وهى ترقص مع ابنتها الصغيرة، أثناء قضائها فترة الحجر الصحي لتجنب فيروس كورونا.


محمد سامي يكشف البوستر الدعائي لـ البرنس.. صورة


كشف المخرج محمد سامي عن البوستر الدعائي لمسلسل البرنس المشارك فى موسم رمضان 2020 عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".


صلاح عبد الله يطالب نجيب ساويرس بتصحيح خطأ وقع فيه


وقع رجل الأعمال نجيب ساويرس في خطأ بسيط دون قصد، وطالبه الفنان صلاح عبد الله بتصحيحه.

ريهام أيمن وشريف رمزي يكسران الحجر الصحى إلى الشارع.. شاهد


قرر الثنائي شريف رمزي وزوجته ريهام أيمن نشر صورة أثناء كسرهما للحجر الصحي فى المنزل وتناول الإفطار داخل سيارتهما.

نجلاء بدر تحذر جمهورها من فيروس كورونا بصورة صادمة


نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة عبر حسابها على إنستجرام "مقسومة نصفين الأول كنبة فى منزل والثاني سرير في المستشفى وعلقت على الصورة:" القرار بيدك، خليك فى بيتك وسط أهلك".

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