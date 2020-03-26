محمد سامي يكشف البوستر الدعائي لـ البرنس.. صورة





وعلق "سامي" بسم الله توكلنا على الله مسلسل البرنس رمضان 2020".





وكان الفنان محمد رمضان روج لمسلسل البرنس المقرر عرضه فى موسم رمضان 2020، ونشر صورة لنصف وجهه وهو يبكي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.





وكتبت "رمضان": قريبًا البوستر الرسمي لمسلسل #البرنس #رمضان2020 #ثقة_في_الله_نجاح ".





"البرنس" بطولة محمد رمضان بجانب كل من نور وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد ومحمد حاتم وريم سامي ومحمد علاء ودينا عبد العزيز وأحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان 2020.

كشف المخرج محمد سامي عن البوستر الدعائي لمسلسل البرنس المشارك فى موسم رمضان 2020 عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".