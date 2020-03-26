أخبار الزمالك اليوم.. حريق هائل داخل نادي الزمالك.. مرتضى منصور يكثف اتصالاته لحسم صفقة نجم الجزائر

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري اليوم، الخميس ، العديد من الأخبار الرياضية عن نادي الزمالك، كان أهمها، ما يلي:
كشف اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن حقيقة نشوب حريق في مقر النادي الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية.
تواصل قوات الحماية المدنية بالجيزة عمليات السيطرة على حريق مبنى بجوار مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.
كثف مسئولو نادي الزمالك، من اتصالاتهم خلال الساعات القليلة الماضية، لحسم صفقة حسين بن عيادة، الظهير الأيمن لفريق شباب قسيطنطينة الجزائرى، بداية من الصيف المقبل.
حرص ثلاثى الزمالك عبدالله جمعة ومحمد عبدالغنى وإمام عاشور على التنافس بقوة فى لعبة بابجى الشهيرة على مواقع السوشيال ميديا لكسر حالة الملل التى يعاني منها لاعبو كرة القدم بعد وقف النشاط الرياضي.