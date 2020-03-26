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رياضة

اخبار النادي الأهلي اليوم.. تجديد تعاقد الشناوي وسعد سمير.. وإتمام صفقة جديدة

الخميس 26/مارس/2020 - 11:01 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم الخميس ، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالآتي:

أجرى رامي جنيدي، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، أشعة خلال الساعات الماضية، للاطمئنان على حالته، بعدما تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي والجزيرة في دوري السوبر للمحترفين. 

يشهد النشاط الرياضي في مصر والعالم، ركودًا كبيرًا وملاعب خاوية، بعد تعليق النشاط في معظم بلدان العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في مقتل وإصابة الآلاف خلال فترة قصيرة.

يدرس مسئولو نادي بيراميدز  عقد صفقة تبادلية مع نظرائهم فى النادي الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

استقرت لجنة التخطيط بالأهلي علي بدء التفاوض مع الثنائي محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول وسعد الدين سمير مدافع الفريق علي تمديد عقودهما تقديرًا لجهودهما ودورهما الكبير.


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