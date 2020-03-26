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رياضة

أمير لو ساب الزمالك مش هيشتغل.. رد ناري من رضا عبدالعال على مرتضى منصور

الخميس 26/مارس/2020 - 11:11 م
رضا عبد العال ومرتضى
رضا عبد العال ومرتضى منصور
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محمد رشاد
رد رضا عبدالعال، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، على مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، بعد الهجوم عليه مؤخرا.

وقال رضا عبدالعال فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "المؤهل الدراسي ليس له علاقة بكرة القدم على الإطلاق، وسبق أن انتقدت محمود الخطيب شخصيا من قبل رغم نجوميته الطاغية، وانتقادي لأمير مرتضي بسبب رحيل كهربا وحمدي النقاز، وليس لأسباب شخصية أما هجوم مرتضى منصور ضدي كان بسبب ابنه وليس الزمالك".
 
وأضاف: "لا يوجد خلاف بيني وبين مرتضي منصور، لكنني أنتقد سياسات معينة بسبب حالة التخبط داخل فريق الكرة وعدم نجاح أمير مرتضي فى السيطرة على الأوضاع، وانه لو ساب الزمالك لن يعمل في اي نادي".
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