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محافظات

جولة ميدانية لمحافظ الأقصر ومدير الأمن لمتابعة حظر التجوال

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:07 ص
صدى البلد
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شمس يونس
أجرى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم الخميس، جولة ميدانية بعدد من المناطق داخل مدينة الأقصر، لمتابعة تطبيق قرار حظر التجوال، الصادر من رئيس مجلس الوزراء، ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

شارك في الجولة كل من مدير أمن الأقصر اللواء أيمن راضي، ونائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وتابع محافظ الأقصر، خلال الجولة التي شملت شوارع كورنيش النيل والمحطة وميدان صلاح الدين وميدان أبوالحجاج، التزام المواطنين بقرار حظر التجوال، كما تابع المحافظ تنفيذ قرار إغلاق المحال التجارية والحرفية، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور.

وتثمن محافظة الأقصر التزام مواطني المحافظة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من فيروس كرونا المستجد، قائلا إن هذا الالتزام هو دليل على وعي تام بأن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسئولية حتى إنتهاء الأزمة.
جولة ميدانية لمحافظ الأقصر ومدير الأمن لمتابعة حظر التجوال
جولة ميدانية لمحافظ الأقصر ومدير الأمن لمتابعة حظر التجوال
جولة ميدانية لمحافظ الأقصر ومدير الأمن لمتابعة حظر التجوال
جولة ميدانية لمحافظ الأقصر ومدير الأمن لمتابعة حظر التجوال
جولة ميدانية لمحافظ الأقصر ومدير الأمن لمتابعة حظر التجوال
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