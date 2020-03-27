كفاية توتر .. مهووسين النظافة في خطر لهذا السبب

إن التركيز على التنظيف والتطهير في أعقاب COVID-19 يدفعنا نحو الحفاظ على نظافة أفضل ، لكن الخوف المستمر من الإصابة قد زاد أيضًا من مستويات التوتر لدينا. أكثر من ذلك في حالة أولئك الذين كانوا مهووسين بالنظافة.





يقال أن البيانات الخاصة بالأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري (الوسواس القهري) في بلدنا قليلة. وفقًا لبوابة الصحة الوطنية في الهند ، يبلغ معدل انتشار الوسواس القهري مدى الحياة بين عامة السكان "اثنين إلى ثلاثة في المائة ، وهذا يعني أن شخصين إلى ثلاثة في كل مائة شخص مصابون بالوسواس القهري في حياتهم". ينطوي الوسواس القهري على الهوس بالأفكار المفرطة التي تؤدي إلى سلوكيات متكررة خارجة عن إرادته. يؤثر على الرجال والنساء على حد سواء.



