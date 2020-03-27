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مرأة

كفاية توتر .. مهووسين النظافة في خطر لهذا السبب

الجمعة 27/مارس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
إن التركيز على التنظيف والتطهير في أعقاب COVID-19 يدفعنا نحو الحفاظ على نظافة أفضل ، لكن الخوف المستمر من الإصابة قد زاد أيضًا من مستويات التوتر لدينا. أكثر من ذلك في حالة أولئك الذين كانوا مهووسين بالنظافة.

يقال أن البيانات الخاصة بالأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري (الوسواس القهري) في بلدنا قليلة. وفقًا لبوابة الصحة الوطنية في الهند ، يبلغ معدل انتشار الوسواس القهري مدى الحياة بين عامة السكان "اثنين إلى ثلاثة في المائة ، وهذا يعني أن شخصين إلى ثلاثة في كل مائة شخص مصابون بالوسواس القهري في حياتهم". ينطوي الوسواس القهري على الهوس بالأفكار المفرطة التي تؤدي إلى سلوكيات متكررة خارجة عن إرادته. يؤثر على الرجال والنساء على حد سواء.

يشعر الأشخاص المصابون باضطراب الوسواس القهري بالحاجة إلى الهوس بأداء طقوس التنظيف للتحكم. وفي حالة تفشي جائحة الفيروس التاجي ، إلا أن الإرشادات الوقائية التي تتماشى مع النظافة والنظافة يمكن أن تزيد من ارتباكهم ، حسبما قالت عالمة النفس آن فيليبوس لموقع indianexpress.com. "من المفترض أن يغسل المرء يديك بشكل متكرر لمدة 20 ثانية. بالنسبة لشخص مصاب باضطراب الوسواس القهري ، يمكن أن يكون هذا مربكًا للغاية  لا يتعلق الأمر بغسل اليدين لمدة 20 ثانية ؛ بالنسبة لشخص مصاب باضطراب الوسواس القهري ، فإن الأمر يتعلق بالاستمرار بعد تلك الثواني العشرين. 
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