مفاجأة سارة .. القهوة تحميك من كورونا.. تفاصيل

في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم كله، يبحث الجميع عن وسائل تقوية جهاز المناعة سواء اكلات أو مشروبات أو ممارسة للرياضة، فهو خط الدفاع الأول ضد أي فيروس أو ميكروب خاصة وأن فيروس كورونا يحتاج مناعة قوية تهزمه حتى لا يسيطر على الجسم ويسبب الوفاة .





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عشاق القهوة في حيرة بين مدة فوائد القهوة وأضرارها على الجهاز المناعي ، إلا أن الدكتور حسام فوزي استشاري امراض القلب و الأوعية الدموية أكد في تصريحات خاصة لصدى البلد ان القهوة غير ضارة بل على العكس مفيدة للجهاز المناعي خاصة بعد انتشار فيروس كورونا .





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وأوضح فوزي أن القهوة تقوي الجهاز المناعي وتقلل من التهابات الجسم لأنها تقلل من إفراز المواد التي تسبب الالتهابات نتيجة اي عدوى .





كما أكد أن القهوة تفرز مادة مضادة للأكسدة تسمى Polyphenol تعمل على تقوية مناعة الجسم ، كذلك تحتوي القهوة على مادة الايثلامين التي تزود نشاط الخلايا التي تحارب الفيروسات والميكروبات بشكل عام وبالتالي هي مشروب مهم بشكل يومي لتقوية مناعة الجسم ضد كورونا .



