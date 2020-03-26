4 أعراض فاصلة بين كورونا والبرد.. كيف تفرق بينها؟





كيف تفرق بين أعراض كورونا وأعراض البرد؟





في أول أربعة أيام من الإصابة بكورونا تكون الأعراض خفيفة مثل البرد تماما، حيث يعاني المريض من التهاب الحلق لكنه يستطيع تناول الطعام والشراب بشكل طبيعي.





بعد مرور ٧ أيام على الإصابة تظهر بعض الأعراض الأخرى التي تؤكد الإصابة بفيروس كورونا وليس نزلة برد، وهي:





١_ ارتفاع درجة الحرارة بشكل مخيف تصل للحمى

٢_ التهاب الحلق بشكل لا يحتمل





٣_ صداع مستمر





٤_ آلام بالجسم والمفاصل.

يسيطر شبح فيروس كورونا على العالم بعد تزايد عدد الحالات المصابة به يوميا، كلما شعر شخص بأعراض البرد يراوده الشك بأنه مصاب بفيروس كورونا خاصة وأن أعراض الاثنان متشابهة تماما مع اختلافات بسيطة.