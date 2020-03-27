تونس تسجل حالات إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الجمعة، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 197.





وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء التونسى إلياس الفخفاخ، عن إنشاء الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس "كورونا المستجد" والتى تضم قيادات عليا من وزارات الداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية، "من أجل فرض الالتزام التام بإجراءات مكافحة هذا الفيروس".





وشدد على أنه سيتم "فرض تطبيق القانون، على كل من لا يلتزم بالحجر الصحي التام"، مذكرا عموم المواطنين، بأن "مكافحة الفيروس بأيديهم" وبأن "قرار مكوثهم في المنازل، أثناء فترة الحجر، سيمكن من حفظ صحة المجتمع وسلامته".



