AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:24 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات لديها منذ تفشي الوباء إلى 9332 حالة. 

وتتضافر الجهود الدولية للحد من انتشار وباء كورونا في الوقت الذي يواصل فيه الفيروس الانتشار في العالم متسببا بوفيات تخطت حاجز الـ20 ألفا.

وأعلنت أكثر من 450 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد رسميا في العالم منذ بدء انتشار الوباء، وفق إحصاء لـ"فرانس برس" يستند إلى مصادر رسمية أمس، الأربعاء.

وكشفت عن 450 ألفا و876 إصابة بينها 20 ألفا و647 وفاة في 182 بلدا ومنطقة، وخصوصا في الصين (81218 إصابة و3821 وفاة)، البؤرة الاولى للفيروس، وإيطاليا (74386 إصابة)، البلد الذي سجلت فيه أكبر حصيلة وفيات وبلغت 7503 حالات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة جندي أمريكي في كوريا الجنوبية بـ فيروس كورونا

كورونا يكتسب زخماً جديداً في كوريا الجنوبية.. فيديو

نيويورك تايمز: 90 ألف مصاب بفيروس كورونا في 65 دولة

من يتحمل نتائج كارثة كورونا.. رعب الفيروس ما زال يضرب العالم.. وأعداد الموتى والمصابين تأبى التوقف.. حصيلة جديدة كل ساعة

شاهد.. إجراءات وقائية صارمة للحد من فيروس كورونا في كوريا الجنوبية

الصين تعلن حصيلة جديدة عن وفيات ومصابي كورونا

ترشيحاتنا

ما مصير الطالب الذي يغش مشروعاته البحثية .. وزير التعليم يرد ؟

حقيقة الفيديو المنتشر عن فتح قاعة المؤتمرات كمنطقة عزل لكورونا.. الصحة توضح بالأدلة

تحذير خطير من الصحة العالمية بشأن تفشي كورونا في افريقيا

تفاصيل جديدة بشأن المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المدارس هذا العام

مراسلة الجارديان البريطانية تغادر مصر بعد سحب اعتمادها بسبب كورونا

لمواجهة كورونا.. جمال شعبان يكشف خطورة الصيام في شهر شعبان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. امرأة بريطانية حامل تستغيث بعد إصابتها بفيروس كورونا.. فيديو

بعد ترك الملكية.. ميجان ميركل تأخذ دور "الفيل" في فيلم جديد من ديزني

كورونا يعيش على الأحذية لمدة 5 أيام.. حيلة جديدة من الفيروس الذكي لاقتحام المنازل