كوريا الجنوبية تسجل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات لديها منذ تفشي الوباء إلى 9332 حالة.





وتتضافر الجهود الدولية للحد من انتشار وباء كورونا في الوقت الذي يواصل فيه الفيروس الانتشار في العالم متسببا بوفيات تخطت حاجز الـ20 ألفا.





وأعلنت أكثر من 450 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد رسميا في العالم منذ بدء انتشار الوباء، وفق إحصاء لـ"فرانس برس" يستند إلى مصادر رسمية أمس، الأربعاء.



