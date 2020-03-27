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خلود زهران: لهذه الأسباب اجتمعت الحكومة بالفيديو كونفرانس.. فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:04 ص
خلود زهران
خلود زهران
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شيرين عادل
قالت الإعلامية خلود زهران ، إن اجتماعات   حكومة الدكتور مصطفى مدبولى  التى عقدت أمس الخميس بخاصية الفيديو كونفرانس كانت بهدف توجيه رسالة  للشعب المصرى .

وأوضحت الإعلامية خلود زهران ، خلال تقديمها برنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن حكومة مدبولى كان هدفها بعقد اجتماع بخاصية الفيديو كونفرانس  خفض التجمعات  ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، فى ضوء توافر امكانيات البنية التحتية للتحول الرقمى  .

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة حريصة على متابعة قرارات الرئيس السيسى الخاصة بتطورات  مواجهة فيروس كورونا المستجد وتحفيز الإقتصادا الوطنى .

ولفتت  الإعلامية خلود زهران ، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى  وجه بضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية التى تم الاتفاق عليها مع الوزارات بما يضمن الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

برنامج هذا الصباح تقدمه الإعلاميتان أسماء مصطفى ، خلود زهران يوميأ عبر فضائية اكسترا نيوز ويعرض أهم القضايا والمختلفة.
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