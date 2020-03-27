خلود زهران: لهذه الأسباب اجتمعت الحكومة بالفيديو كونفرانس.. فيديو

قالت الإعلامية خلود زهران ، إن اجتماعات حكومة الدكتور مصطفى مدبولى التى عقدت أمس الخميس بخاصية الفيديو كونفرانس كانت بهدف توجيه رسالة للشعب المصرى .





وأوضحت الإعلامية خلود زهران ، خلال تقديمها برنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن حكومة مدبولى كان هدفها بعقد اجتماع بخاصية الفيديو كونفرانس خفض التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، فى ضوء توافر امكانيات البنية التحتية للتحول الرقمى .





وأشارت إلى أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة حريصة على متابعة قرارات الرئيس السيسى الخاصة بتطورات مواجهة فيروس كورونا المستجد وتحفيز الإقتصادا الوطنى .





ولفتت الإعلامية خلود زهران ، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى وجه بضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية التى تم الاتفاق عليها مع الوزارات بما يضمن الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.





برنامج هذا الصباح تقدمه الإعلاميتان أسماء مصطفى ، خلود زهران يوميأ عبر فضائية اكسترا نيوز ويعرض أهم القضايا والمختلفة.