لماذا هاجمت الصين ترامب فى أزمة كورونا؟.. تفاصيل

قال الدكتور جاد رعد ، الباحث فى الشئون الصينية ، إن منظمة الصحة العالمية أشادت بما قامت به الصين من تعاون وشفافية فيما يتعلق بإطلاع شعوب العالم بتطورات فيروس كورونا لحظة بلحظة .





وكشف ، بالدكتور جاد رعد ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، بأن الصين تتعامل مع اتهامات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعدم مشاركة الصين للمعلومات الخاصة بإنتشار فيروس كورونا بإنها غير صحيحة وأن أمريكا ليست الجهة المسئولة عن إصدار مثل الإدعاءات الباطلة .





وأكد الدكتور جاد رعد بأن الصين تتعامل مع أزمة فيروس كورونا بداية من انتشاره بالمضمون وسرعة تفعيل كافة الإجراءات للحد من انتشاره ومساعدة بلدان دول العالم وذلك على عكس أمريكا التى تنتهج طريقة الرد بالشكل وتوجيه انهامات دون أدلة وبراهين .





وأوضح الباحث فى الشئون الصينية ، أن اتهامات ترامب ضد الصين ليست لها أساس من الصحة خاصة، أن من بينهم 4 دول كبرى ألمانيا ، فرنسا ، روسيا ، الصين وهو ما يعد تعديأ صارخأ على حريات هؤلاء الدول والذين لم يصدر منهم اى اتهامات ضد الصين .





وتابع ، بـأن الصين لا تهتم مطلقأ بكافة الانتقادات الموجهة إليها فيما يخص أزمة انتشار فيرور كورونا وتهتم فقط بكافة بيانات منظمة الصحة العالمية والسفارات والدول فقط وتهتم فى الوقت الحالى بسرعة الإعلان عن المصل الجديد لعلاج فيروس كورونا المستجد .