ننشر أماكن التبرع بالدم بالإسكندرية بعد توقف الحملات الخارجية

وأشار البنك في بيان له، اليوم الجمعة، إلى توقف الحملات الخارجية للتبرع بالدم بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".



وأوضح البيان أن التبرع مستمر بمستشفيات "الشاطبي والأميري" يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساءا، مؤكدا أنه يوجد أماكن انتظار ويجرى إتباع معايير مكافحة العدوى.



