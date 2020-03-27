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محافظات

ننشر أماكن التبرع بالدم بالإسكندرية بعد توقف الحملات الخارجية

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:29 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
ناشد بنك الدم الجامعي بالإسكندرية المواطنين بالتبرع بالدم لتوفير احتياجات مرضى الأورام وحوادث الطرق في ظل الظروف الحالية المصاحبة لإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا. 

وأشار البنك في بيان له، اليوم الجمعة، إلى توقف الحملات الخارجية للتبرع بالدم بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وأوضح البيان أن التبرع مستمر بمستشفيات "الشاطبي والأميري" يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساءا، مؤكدا أنه يوجد أماكن انتظار ويجرى إتباع معايير مكافحة العدوى.

ويخدم بنك الدم، التابع لجامعة الإسكندرية، المرضى بـ 6 مستشفيات جامعية هي" الأميري، الشاطبي، الحضرة، المواساة، سموحة، برج العرب"، فضلا عن مستشفيات التأمين الصحي.
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