رغم التحذير من الحلاقين.. مصففة شعر تتحدى كورونا بـ حل مبهر.. فيديو

بعد شتى التحذيرات من عدم الاختلاط والحفاظ على المسافات والمساحات الشخصية، انطلق عدد من الناس يخلقون مساحات شخصية تحميهم من شر العدى بفيروس كورونا التاجي.





كان من بين هؤلاء الأشخاص مصففة شعر مازالت تمارس عملها أثناء جائحة الفيروس التاجي، ولكنها ابتدعت أسلوبها الغريب لخلق حاجز بين نفسها وعملائها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





حيث قطع المصففة ثقوب في مظلة "شمسية" سوداء لذراعيه وعينيه، مما يسمح لها بارتدائها أثناء العمل، وتشمل إجراءات الحماية أيضًا زوجًا من القفازات التي تستخدم لمرة واحدة أثناء عملها في صالون تصفيف الشعر في هولندا.





وقد انتشر مقطع فيديو للمصففة على وسائل التواصل الاجتماعي ، واكتسبت أكثر من 82000 مشاركة على Facebook.، وقد استحوذت على إعجاب الكثيرون.