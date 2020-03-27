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أخبار العالم

تنسيق أمريكي إسرائيلي جديد لمواجهة كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:36 م
تنسيق أمريكي إسرائيلي
تنسيق أمريكي إسرائيلي جديد لمواجهة كورونا
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سمر صالح
أجرت سلطة الطوارئ الوطنية التابعة لوزارة الجيش الإسرائيلي، قبل يومين، أول محادثة مع نظيرتها الأمريكية "الوكالة الفيدرالية لإدارة أوضاع الطوارئ".
 
ووفقا لموقع "إسرائيل ديفنس"، فإن الحديث يدور عن التنسيق الأول من نوعه بين إسرائيل وأمريكا لمواجهة فيروس كورونا، حيث تقرر خلال المحادثة تشكيل طواقم عمل مشتركة في كل ما يتعلق بفيروس الكورونا وتأثيراته.
 
وأدار المحادثة من الجانب الإسرائيلي كل من رئيس قسم التعاون في سلطة الطوارئ الوطنية كوبي فيميسبرج، ومدير القسم الدولي في وزارة الصحة الدكتور إشي شلمون ورئيس قسم السياسيات الخارجية في هيئة الأمن القومي أفنير جولوب.

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