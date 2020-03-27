اشتاق إليها.. داليا مصطفى تناشد ماسبيرو بإذاعة صلاة الجمعة مسجلة

عبّرت الفنانة داليا مصطفى، عن اشتياقها للاستماع خطبة صلاة الجمعة، كما إعتادت طوال حياتها، بالرغم من علمها التام ان الحكومة قد اتخذت الاجراءات الصحيحة بمنع الصلاة في المساجد، ضمن الاجراءات الوقائية لحد انتشار فيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كوفيد المستجد.





وقالت داليا مصطفى،خلال فيديو لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام":" رجاء لماسبيروا او التلفزيون المصري .. الحمد لله الحكومة منعت التجمعات والصلاة في المساجد طبعا بسبب الظروف اللي احنا فيها .. بس احنا طول عمرنا بنشوف صلاة الجمعة المسجلة وبنسمعها كل أسبوع".





وأضافت:"ياريت صلاة الجمعة المسجلة تعرضوهالنا على التلفزيون دلوقتي .. اتعودنا طول حياتنا ان الرجالة بتروح المساجد واحنا بنسمعها في بيتنا ..ارجكوا نزلوها تاني مش هنحس بالاحساس ده تاني".