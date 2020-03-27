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مرأة

هل الأطفال لديهم مقاومة أعلى ضد كورونا؟.. أستاذ امراض صدرية يجيب

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:35 م
الاطفال ومقاومتهم
الاطفال ومقاومتهم لفيروس كورونا
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آية التيجي - ريهام قدري
كشف الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية الطب قصر العيني، عن معدل إصابة  الأعمار السنية بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن 75% من الحالات المصابة بفيروس كورونا أكبر من 40 سنة و25% من 15 إلى 40 سنة.

وأشار الدكتور أيمن سالم، إلى أن نسبة إصابة الأطفال بفيروس كورونا تكاد تقترب من الصفر، كونه يصيب كبار السن بالدرجة الأولى، موضحا أن الأطفال لديهم أعلى مقاومة لفيروس كورونا.

وأضاف في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الفيروس كائن طفيلي لا يعيش إلا على جسد حيوان أو شخص.  



وأضاف الدكتور أيمن سالم، إلى أنه من الممكن إصابة الأطفال بعدوى الفيروس ولكن أغلبهم لا يصل إلى حالة مرضية مثل كبار السن، ولا يشكو من كحة أو سعال أو حرارة مرتفعة بسبب مقاومته العالية التى تقضى على الفيروس داخله.  

وتابع سالم: «فيروس كورونا لا ينتقل فى الهواء كما يشاع، ولكنه ينتقل عن طريق العطس أو السعال»، لافتا إلى أن أى شخص لديه أعراض سعال أو عطس وكان بينه وبين أى شخص آخر مسافة متر واحد فإن الأخير لا يمكن إصابته بعدوى الفيروس، لأن هذه مسافة لا تسمح للفيروس بالانتقال.
الدكتور ايمن سالم استاذ ورئيس قسم الأمراض للصدرية بالقصر العيني الدكتور ايمن سالم استاذ ورئيس قسم الأمراض للصدرية بالقصر العيني
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