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حوادث

ضبط هاربين من أحكام ومخالفات مرورية وتموينية بأسوان

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:08 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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شاذلى عبد الفتاح

تواصل أجهزة الأمن بأسوان، حملاتها الأمنية المكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الإنضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال والقضاء على الظواهر السلبية.  


تلقي اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، إخطارًا بالقبض على 11 متهما وبحوزتهم 6 أسلحة نارية بالإضافة إلى10.5 كجم بانجو. 


وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 805 احكام شملت ضبط 153 حكم حبس جزئيا و29 حكم حبس مستأنفا و449 أحكام غرامات و169 أحكام المخالفات.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 21 قضية تموينية شملت 5 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، وقضيتين لبيع بأزيد من السعر الرسمى،  وقضية لسلع منتهية الصلاحية، و 8 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، بجانب 5 قضايا لعدم حمل شهادة صحية.

وفى مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 242 مخالفة مرورية متنوعة منها سائق تحت تأثير المخدر، و 39  مخالفة لتجاوز حد السرعة، و 44 مخالفة للتصالح الفورى،  و 80 مخالفة غرامة ونش،  و 78 مخالفة متنوعة.

ويأتى ذلك فى إطار خطة مديرية أمن أسوان لتكثيف الوجود الشرطي بالشارع، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بمختلف صورها، خاصة أعمال البلطجة والإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.
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ضبط هاربين من أحكام ومخالفات مرورية فى حملة أمنية بأسوان

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