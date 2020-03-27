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سيارات

من التسعينيات وكأنها جديدة .. رجل يحافظ على سيارته بطريقة غريبة

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:02 م
صدى البلد
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أماني نوار

استطاع رجل بولندي أن يحتفظ بسيارة بي إم دبليو من طراز طراز i740 موديل عام 1998، وتمكن بطريقة حفظه للسيارة بأن يحافظ على حالتها كالجديدة رغم مرور 22 عاما على إنتاجها.


ولجأ هذا الشخص إلى حيلة ذكية للحفاظ عليها من العوامل الطبيعية والزمنية عن طريق وضع سيارته في كبسولة هوائية  طوال هذه الفترة.

 

كما قرر صاحب السيارة بأن يفاجئ الجميع بحالتها الممتازة وذلك بعد عرضها على موقع " إيباي" من خلال تفاصيل الإعلان  بأن سيارته سارت مسافة 225 كيلو مترا فقط.

 

وتملك سيارة هذا الرجل بي إم دبليو i740 موديل عام 1998 محرك V8 سعة 4.4 لتر وتولد قوة 282 حصان مع عزم دوران أقصى 350 نيوتن.متر.

 

وعلي الرغم أن سيارته ليست بالغة القوة مقارنة بالسيارات الحالية ولكنها تظل جيدة مقارنة بعمرها، وتتصل السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات ودفع رباعي.

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