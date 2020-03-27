السعودية: تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم/الجمعة/ تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 10 لأشخاص جاؤوا من خارج المملكة، ليصبح بذلك إجمالي الحالات في المملكة 1104 حالة.



وذكرت الصحة السعودية في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الحالات التي تم تسجيلها جاءت كالتالي( الرياض 46 حالة، المدينة المنورة 19 حالة، القطيف 10 حالات، جدة 7 حالات، الدمام 4 حالات، وحالتان في كل من بريدة والظهران، وحالة في كل من الهفوف والخبر" .