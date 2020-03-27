صحيفة تونسية تصف الهارب كوليبالي بـ"الفاشل".. والاهلي سيضرب النجم الساحلي فى الفيفا

كشفت صحيفة "الصحافة" التونسية ، عن ازمة كبيرة ستضرب النجم الساحلي بسبب مهاجمه سليمان كوليبالي الهارب من النادي الأهلي .





وذكرت الصحيفة ، أن كوليبالي سيكون أهم المشاكل التي تواجه النجم الساحلي في الفترة المقبلة خلال مرحلة ما بعد أزمة فيروس كورونا، مضيفة أن النجم ناب عن لاعبه الجديد في سداد المستحقات، ووافق الأهلي بتقسيط المبلغ لتسهيل المهمة عليه وعدم تصعيد الموقف، رغم أنه لم يكن مجبرا على ذلك.





وشددت الصحيفة على أن الإشكال الكبير إلى جانب ارتفاع قيمة اللاعب أن كوليبالي "مهاجم فاشل" حتى الآن، متابعه ، هناك عديد العناصر في الفريق سجلت أهدافا أكثر منه مثل غرار مبينزا أو أكبوتو وغيرهما من الأجانب، والايفواري سجل هدفين فقط فى 8 مباريات واكثرها فى بطولة افريقيا .



