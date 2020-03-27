AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

عن فيروس كورونا.. خطيب المسجد النبوي: الله يستعتبكم به ويعظكم فأرضوه وتوبوا إليه

الجمعة 27/مارس/2020 - 06:20 م
خطبة الجمعة من المسجد
خطبة الجمعة من المسجد النبوي
Advertisements
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي، إنه ينبغي التدبر في آيات الله ، فإن الله يستعتبكم بهذا ويذكركم ويعظكم ويخوفكم فأرضوه، ويستتيبكم فتوبوا إليه وتضرعوا إليه واسألوه أن يدفع هذا البلاء؛ فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويجازي على ذلك أعظم الثواب.

اقرأ أيضًا..
وأوضح «الحذيفي» خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة، أن سنة الله سبحانه وتعالى تجري على المؤمن والكافر؛ مبينًا أن الأمم الماضية والقرون الخالية عاقبهم الله بالذنوب المتنوعة؛ ومنهم من هو من أولاد الأنبياء، وفي هذا العصر ما من معصية أهلَكَ الله بها القرون العاتية إلا وهي موجودة في الأرض بكثرة وازدياد.
 
وتابع: إن لله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وأن الدنيا ليست دار قرار، فبعدها الجنة أو النار، والله عز وجل بنى لنا السماء وفرش لنا الأرض وسخّر لنا البحار والأنهار، وسخر لنا المنافع، وأتمّ علينا النعم لنعبده لا نشرك به شيئًا، ولنعمل بالكتاب والسنة؛ فذلك ضمان الخيرات في الحياة وبعد الممات، والحصن والحرز من الشرور والمهلكات.

ودعا الناس إلى تقوى الله بالدعاء والعمل بالأسباب التي شرعها الدين الإسلامي، والتعاون مع ولاة الأمر بالأخذ بالحيطة والحرص على الوقاية والتزام الإرشادات الصحية، بعد التوكل على الله عز وجل؛ مشيدًا بما هيّأته بلادنا وقيادتها الحكيمة من أعمال وجهود؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين؛ مضيفًا أن هذه الغمة سيرفعها الله بمشيئته سبحانه ورحمته التي وسعت كل شيء؛ مؤكدًا أهمية التوكل على الله والإكثار من الاستغفار والدعاء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطيب المسجد النبوي يضع روشتة شرعية لمواجهة كورونا وينصح بـ3 أمور

للنجاة من كورونا .. 21 أمرا يرفع الله بها البلاء ويغيثك من هذا الوباء

لينتهي كابوس كورونا.. إمام الحرم النبوي يوصي بوجوب التوبة وترديد هذا الذكر

كورونا انتشر بسبب فعل نهى عنه رسول الله ويستهين به الكثيرون

حكم زيادة الأجرة بحجة قلة الركاب بعد تأجيل الدراسة.. البحوث الإسلامية تحذر السائقين

يجلب النعم ويدفع النقم فيما يهمله الكثيرون.. احرص على هذا الأمر ليدافع الله عنك

ترشيحاتنا

بعد ترويج شائعة إصابة كورونا .. ماذا فعلت الدولة مع طبيب أسوان؟

رسالة عاجلة من وزير التعليم للمصريين بعد قراراته الأخيرة: قدمنا أقصى ما يمكن تقديمه

مقتل 14 من آكلي لحوم البشر بعد تناولهم مهندسا صينيا مصابا بكورونا

قبل وفاته.. آخر ظهور للفنان الراحل جورج سيدهم

بعد اكتشاف فرنسا علاج كورونا .. أضرار جانبية ومخاطر سامة للدواء والخبراء يحذرون .. تفاصيل

الأزهر يتبرع بـ 5 ملايين جنيه لدعم جهود مكافحة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شر البلية ما يضحك.. امرأة مصابة تلد توءمًا وتسميهما فيروس وكورونا

فى ذكرى وفاة محمود مختار.. حكاية تمثال نهضة مصر الذي تحمل نفقاته فقراء المصريين

بعد صراع مع المرض لمدة أسبوعين.. مسن عمره 87 عاما يتعافى من كورونا.. شاهد