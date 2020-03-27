عن فيروس كورونا.. خطيب المسجد النبوي: الله يستعتبكم به ويعظكم فأرضوه وتوبوا إليه

قال الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي ، إنه ينبغي التدبر في آيات الله ، فإن الله يستعتبكم بهذا ويذكركم ويعظكم ويخوفكم فأرضوه، ويستتيبكم فتوبوا إليه وتضرعوا إليه واسألوه أن يدفع هذا البلاء؛ فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويجازي على ذلك أعظم الثواب.





وأوضح «الحذيفي» خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة ، أن سنة الله سبحانه وتعالى تجري على المؤمن والكافر؛ مبينًا أن الأمم الماضية والقرون الخالية عاقبهم الله بالذنوب المتنوعة؛ ومنهم من هو من أولاد الأنبياء، وفي هذا العصر ما من معصية أهلَكَ الله بها القرون العاتية إلا وهي موجودة في الأرض بكثرة وازدياد.

وتابع: إن لله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وأن الدنيا ليست دار قرار، فبعدها الجنة أو النار، والله عز وجل بنى لنا السماء وفرش لنا الأرض وسخّر لنا البحار والأنهار، وسخر لنا المنافع، وأتمّ علينا النعم لنعبده لا نشرك به شيئًا، ولنعمل بالكتاب والسنة؛ فذلك ضمان الخيرات في الحياة وبعد الممات، والحصن والحرز من الشرور والمهلكات.





ودعا الناس إلى تقوى الله بالدعاء والعمل بالأسباب التي شرعها الدين الإسلامي، والتعاون مع ولاة الأمر بالأخذ بالحيطة والحرص على الوقاية والتزام الإرشادات الصحية، بعد التوكل على الله عز وجل؛ مشيدًا بما هيّأته بلادنا وقيادتها الحكيمة من أعمال وجهود؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين؛ مضيفًا أن هذه الغمة سيرفعها الله بمشيئته سبحانه ورحمته التي وسعت كل شيء؛ مؤكدًا أهمية التوكل على الله والإكثار من الاستغفار والدعاء.



