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أخبار العالم

رئيس الهيئة الطبية في بريطانيا يدخل الحجر الصحي

الجمعة 27/مارس/2020 - 06:50 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أفادت قناة "العربية" بأن رئيس الهيئة الطبية في بريطانيا دخل الحجر الصحي احترازيًا، تحسبًا لاحتمال إصابته بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أن نتائج فحص رئيس الوزراء بوريس جونسون كشفت إصابته بفيروس كورونا.



ونشر بوريس جونسون مقطع فيديو يعلن فيه إصابته بكورونا قائلًا "شعرت ببعض الأعراض وأجريت فحصًا وتبينت إصابتي بفيروس كورونا، وبناء على نصيحة الاطباء أنا منعزل تمامًا وأمارس عملي من المنزل".

كما أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن نتائج فحص فيروس كورونا الخاصة به أكدت إصابته بالفيروس، مشيرًا إلى أنه قيد الحجر الصحي الآن.

وحذرت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل رعايا المملكة من مخالفة الحجر المنزلي المفروض بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المخالفين سيواجهون اعتقالا وغرامات.

وحسب القواعد الجديدة التي اعتمدتها الحكومة البريطانية، بإمكان أفراد الشرطة أن يطالبوا المارة بالتوجه إلى منازلهم وتوقيف مخالفي الحجر المنزلي، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

وستفرض على المخالفين غرامة قدرها 60 جنيها إسترلينيا مع إمكانية تخفيضها إلى 30 جنيها في حال تم دفعها خلال 14 يوما وفي حال تكرار المخالفة ستكون الغرامة 120 جنيها.

وقالت باتيل إن "رئيس الوزراء كان واضحا بشأن ما يجب أن نقوم به، أي البقاء في البيت وحماية منظومتنا للرعاية الصحية وإنقاذ حياة الناس" وأشادت بجهود الهيئات المعنية الرامية لمنع انتشار الفيروس في بريطانيا.
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