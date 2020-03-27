أحمد عامر: لا مخاوف من نقص السلع والدولة نجحت فى تكوين احتياطي استراتيجي كبير

قال أحمد عامر المدير التنفيذي لشركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية المتخصصة فى رصد أسعار ومعلومات البورصات السلعية، وسوق السلع المحلى المصرى، أن تفشي فيروس كورونا على المستوى العالمى، ساهم فى هبوط جميع أسعار السلع عالميًا سواء الأساسية أو البترول والأسمدة والمعادن المختلفة، الأمر الذى قد ينعكس بالتبعية على الأسعار بالسوق المحلى خلال الفترات المقبلة.





أضاف عامر، أن التراجعات العالمية للأسعار تعد من العوامل الإيجابية المترتبة على الأزمة الحالية، خاصة تراجع أسعار النفط الذى يوفر للدولة المليارات التى تصب تلقائيا في خزينة الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى توافر جميع السلع بالسوق المحلي دون أى قصور سواء فى عمليات التوريد أو الإنتاج بالمصانع والشركات المختلفة.





حيث وصل المخزون الاستراتيجي إلى السكر إلى مليون طن وتكفى ٨ أشهر.





ووصلت مخزونات الزيت ( صويا وعباد)٣٥٠ ألف طن وتكفى حتى ٦ أشهر.





ووصلت مخزونات الأرز ١٧٠٠٠٠ طن وتكفى ٥ أشهر.

ورصيد القمح يكفى لمدة ٥ أشهر.





ووصلت مخزونات الدواجن ٢٠٠٠٠ طن وتكفى لمدة ١٢ شهرا.

ووصلت مخزونات الفول ٢٢ ألف طن ويكفى لمدة ٤ أشهر.





ووصلت مخزونات اللحوم الحية ١٥٠٠٠٠ ألف رأس وتكفى ٣٠ شهرا.





ووصلت مخزونات اللحوم المجمدة ٣٥٠٠ ألف طن وتكفى ٧ أشهر.





ووصلت مخزونات المكرونة ٦٥٠٠ طن وتكفى ٥ أشهر.





ومن جانب آخر قال عامر بالإضافة إلى أن إجمالى السلع المستوردة عن طريق المراكب فقط لشهري يناير وفبراير ٢٠٢٠ لبعض السلع الأساسية بخلاف شهر مارس.





القمح ٢,٥٩٢,٠٩٤مليون طن





الذرة ١,٧٠١,٥٣٣مليون طن





الفول٦٥,٧٨٣ ألف طن





الزيت٢٠٤,٢٦٨ ألف طن





بذرة ٣٦٧,٥٤٨ ألف طن





أوضح عامر أن هذه كميات كبيرة بخلاف شهر مارس أيضا وأن ما يحدث من ارتفاعات فى بعض السلع مؤخرا نتيجة للسلوك الخاطئ للمستهلكين، نتيجة التكالب على شراء السلع الغذائية لا سيما القابلة للتخزين مثل السكر والأرز والزيت والدقيق والبقوليات ومنتجات الألبان واللحوم الحمراء، فضلا عن استغلال بعض تجار التجزئة لهذه الأزمة وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر لتحقيق أقصى مكاسب وهو ما يطلق عليه " بزنس الأزمات" على غرار تلك الممارسات التى جرت من قبل تجار الكمامات الطبية والمطهرات والكحول الاثيلينى وغيرها من المنتجات المطلوبة خلال الفترة الحالية لمواجهة الأزمة.





أشار المدير التنفيذى لأسواق إلى توافر جميع السلع بالأسواق، مطالبا المستهلكين بعدم الهلع، مشددا على أن هناك غرف عمليات كاملة وغرف مركزية على مستوى المحافظات لمتابعة توافر السلع فى الأسواق، ومتأهبة للتعامل مع أى سيناريوهات.





وحول إمكانية توفير السلع حال تطبيق ما جرى من إجراءات فى بعض الدول العربية كفرض حظر تجوال، أو تعيين قوات أمن فى السلاسل أو المحال لتجنب التكالب على السلع من المستهلكين قال عامر، إن هناك تنسيقا على اعلى مستوى للتعامل مع تلك السيناريوهات فى ظل جاهزية الدولة لحماية الأسواق، لكن هناك أملا فى وعى المستهلك وعدم التكالب على شراء السلع.





ألمح عامر إلى أن القرارات الأخيرة من خفض أسعار الطاقة وخفض أسعار الفائدة ستنعكس إيجابيًا على تكلفة الإنتاج مما يحسن بدوره السعر النهائي للمنتج الذي يصل للمستهلك، فى ظل الخطط التى وضعتها الشركات لإضافة خطوط إنتاج جديدة، مؤكدا أن حالت التكالب وصلت لمرحلة التشبع نتيجة عمليات التخزين التى قام بها المستهلكون خلال الأسبوعين الماضيين ولم تحدث أى أزمات أو نقص فى السلع الاستراتيجية.



