لأول مرة.. جميع الشعائر الدينية مهددة مع اقتراب رمضان

الشعائر الدينية مهددة في أغلب البلاد الإسلامية بسبب فيروس كورونا كوفيد 19 خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وحلول شعبان الذي مر ثلاث ليال من أيامه، يعيش العالم في ذعر شديد بسبب كورونا الذي غزا العالم وراح ضحيته آلاف. أصبحت





بسبب فيروس كورونا أغلق الحرمين والمسجد الأقصى والجامع الأزهر، وأصدرت وزارة الأوقاف قرارا مؤخرا بغلق جميع المساجد، حتى صلى المسلمون لأول مرة الجمعة ظهرا في بيوتهم وأثر على الشعائر الدينية بشكل كبير.





قرارات كثيرة اتخذتها المؤسسات الدينية على مدار الأسبوع الماضي وذلك وفق ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي الذي قررته وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر. اتخذتها





وكان من تأثيرات فيروس كورونا أن أعلنت وزارة الأوقاف، إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه، ولمدة أسبوعين كما قررت الاكتفاء برفع الأذان في المساجد من دون الزوايا والمصليات، بالصيغة التالية اللهُ أكبر، اللهُ أكبر. اللهُ أكبر، اللهُ أكبر أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسولُ الله. أشهد أن محمدًا رسول الله ألا صلوا في بيوتكم ألا صلوا في رحالكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله .









و قرر فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تعطيل إقامة الجمع ة والجماعات بالجامع الأزهر بشكل مؤقت ، حرصًا على سلامة المصلين، ولحين القضاء على وباء كورونا، مع إقامة الأذان بالجامع للصلوات الخمس وينادي المؤذن مع كل أذان «صلوا في بيوتكم».





وقال فضيلة الإمام الأكبر: إن هذه الإجراءات تأتي دعمًا للخطوات الجادة والفاعلة التي تتخذها مصر لمنع انتشار وباء كورونا، وحفظ النفس البشرية التي هي من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، ويجب حمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار.





وكانت هيئة كبار العلماء قد أصدرت بيانا الأحد الماضي أجازت فيه شرعًا إيقاف الجُمَعِ والجماعات في البلاد بشكل مؤقت؛ خوفًا من تفشِّي الفيروس وانتشاره والفتك بالبلاد والعباد، في ظل سرعة انتشار ( فيروس كورونا- كوفيد 19) وتحوُّله إلى وباء عالمي، ومع تواتر المعلومات الطبية من أن الخطر الحقيقي للفيروس هو في سهولة وسرعة انتشاره.









أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن تأييدها لقرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بتعليق إقامة الجماعات والجمع بالجامع الأزهر وكذلك لقرار وزير الأوقاف المصري بتعليق إقامة صلاة الجماعة وصلاة الجمعة لمدة أسبوعين في جميع أنحاء الجمهورية، والاكتفاء برفع الأذان ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.





وأكدت دار الإفتاء -في بيان لها- أن هذا القرار جاء إعلاءً ل مقاصد الشريعة الإسلامي ة العليا التي أكدت على حفظ النفس وصيانتها من كل شر قد تتعرض له، مضيفة أن الصحابة الكرام فطنوا إلى هذا الأمر وقت الأزمات وصلوا في بيوتهم عند حلول الكوارث الطبيعية وغيرها من الأسباب المانعة.





وأشارت، إلى أن الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير: "إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم»، قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: «أتعجبون من ذا، قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عَزْمة -أي: واجبة-، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدَّحض -أي: والزلل والزلق".





ودعت دار الإفتاء، المصريين جميعًا إلى الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية للحفاظ على صحة المواطنين من انتقال العدوى، مؤكدة أن مخالفة ذلك تعرض الأصحاء للخطر وهو ما يأباه الإسلام وينهى عنه.





قررت دائرة الأوقاف الإسلامية فى مدينة القدس إغلاق جميع المصليات المسقوفة فى المسجد الأقصى واستمرار الصلاة فى ساحاته بسبب تفشى فيروس كورونا.

وقال الشيخ عمر كسوانى مدير المسجد الأقصى لرويترز "دائرة الأوقاف الإسلامية قررت إغلاق المصليات المسجد داخل المسجد الأقصى المبارك حفاظا على صحة المصلين".





وفي السعودية دفع انتشار الفيروس السلطات بالمملكة مقر إقامة المسلمين الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج والشعائر الدينية المرتبطة بديانتهم وهي العمرة





وقررت وزارة الأوقاف، غلق مسجد السيدة زينب؛ منعا لتزاحم القاصدين له بمناسبة الاحتفال بذكرى مولدها وقالت الوزارة إن غلق المسجد يأتي من باب إعلاء المقاصد الشرعية والمصلحة الوطنية معًا، والتي تأتي قضية الحفاظ على النفس في القلب منهما، ونظرًا لتجمع المريدين القاصدين للمسجد خارج الضريح بعد صلاة الجمعة.





وصرح مصدر بالأوقاف، أنه حال استمرار الأوضاع بسبب فيروس كورونا سيكون له تأثير بشكل كبير على الشعائر الدينية في شهر رمضان، خاصة وأن التجمعات هي السبب الأول في تفشي المرض.



