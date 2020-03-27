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أخبار العالم

يحفز الاقتصاد.. النواب الأمريكي يعتمد تريليوني دولار لمواجهة كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:05 م
مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
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قسم الخارجي
أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن مجلس النواب الأمريكي وافق بالأغلبية على تخصيص حزمة مساعدات بقيمة تريليوني دولار لانقاذ الاقتصاد الأمريكي في مواجهة آثار انتشار فيروس كورونا.

وقال محمد زيدان كبير محللي ثينك ماركتس الإنجليزية بالشرق الأوسط إن الأسهم الأمريكية ارتفعت رغم مخاوف انتشار كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية بفضل إعلان ترامب ضخ أكبر حزمة مالية لدعم الاقتصاد الأمريكي تصل لـ تريليوني دولار.



وأضاف زيدان لـ  صدى البلد، أن الأسواق الأمريكية تحفزت لإعلان ترامب عن الحزمة المالية وصعدت لليوم الثاني على التوالي بعد سلسلة من الانخفاضات الحادة والتي لم تُعوض حتى الآن.

وقال زيدان إنه قد تدعم الحزمة المالية السوق الأمريكي على المدى القريب ولكن لا يزال السوق حذرا من مخاوف انتشار كورونا وحالة الفزع العالمي بسبب الوباء.
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