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أخبار العالم

لغير المصابين بـ كورونا.. البنتاجون يخطط لتجهيز 2900 غرفة في نيويورك

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:01 م
البنتاجون
البنتاجون
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها تخطط لتجهيز 2900 غرفة لمرضى من غير المصابين بفيروس كورونا في ولاية نيويورك، لتخفيف الضغط عن المنشآت الطبية المزدحمة بحالات الإصابة بالوباء.

وسجلت ولاية نيويورك الأمريكية 134 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في الولاية إلى 519 حالة وفاة.

وقررت نيويورك تمديد إغلاق المدارس لمدة اسبوعين إضافيين وسط انتشار فيروس كورونا. وارتفع إجمالي الإصابات بكورونا في الولاية  إلى 44635 حالة، بعدت تسجيل  7377 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

أعلنت جامعة جون هوبكنز أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت 18 ألف إصابة بفيروس كورونا و 245 حالة وفاة خلال ال 24 ساعة الماضي.

يأتى هذا فى الوقت الذى عبّر فيه الرئيس الصيني شي جين بينج عن استعداد بلاده لمساعدة أمريكا في السيطرة على فيروس كورونا.

ونقلت "روسيا اليوم" عن التليفزيون الرسمي الصيني عن الرئيس الصيني قوله إنه تحدث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية جرت اليوم الجمعة على أن العلاقات الصينية الأمريكية في منعطف مهم.

وأضاف الرئيس الصيني: نأمل أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات موضوعية لتحسين العلاقات الصينية الأمريكية، مؤكدا أن التعاون بين البلدين هو الخيار الأمثل والوحيد.
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