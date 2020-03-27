علشان منبقاش زي إيطاليا وإسبانيا.. مصريون يكررون أخطاء الدول الموبوءة بـ كورونا.. فيديو وصور





ووصف متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن ما يفعله هؤلاء، هو نفسه ما لجأ إليه مواطنون في إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، حينما استهتروا بالوباء وقللوا من فرص انتشاره فصارت بلادهم موبوءة وكثرت لديهم حالات الإصابة والوفاة.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات عدة لمدينة الإسكندرية اليوم حيث كثرت التجمعات على الكورنيش والتنزه على شواطئ المدينة، وسط استياء تام من المتابعين والمتداولين للفيديوهات والصور.





وطالب مواطنون، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإغلاق الكلي للشواطئ والمصايف وإحكام الرقابة الأمنية على الكورنيش لمنع تجمعات المواطنين عليه.





واتخذت الدولة المصرية إجراءات احترازية صارمة لمنع تفشي وباء كورونا المستجد، ومنها فرض حظر التجول والإغلاق الكلي للمقاهي والمطاعم والأندية، مع فرض عقوبات على من يخالف ذلك.

تعمد مواطنون في بعض المدن الساحلية النزول إلى الكورنيش والتنزه على الشواطئ العامة متجاهلين تعليمات وزارة الصحة الوقائية لتجنب الزحام والاختلاط لتفادي العدوى بفيروس كورونا المستجد.