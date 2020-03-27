AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

علشان منبقاش زي إيطاليا وإسبانيا.. مصريون يكررون أخطاء الدول الموبوءة بـ كورونا.. فيديو وصور

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:25 م
كورنيش اسكندرية
كورنيش اسكندرية
Advertisements
أحمد سالم
تعمد مواطنون في بعض المدن الساحلية النزول إلى الكورنيش والتنزه على الشواطئ العامة متجاهلين تعليمات وزارة الصحة الوقائية لتجنب الزحام والاختلاط لتفادي العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ووصف متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن ما يفعله هؤلاء، هو نفسه ما لجأ إليه مواطنون في إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، حينما استهتروا بالوباء وقللوا من فرص انتشاره فصارت بلادهم موبوءة وكثرت لديهم حالات الإصابة والوفاة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات عدة لمدينة الإسكندرية اليوم حيث كثرت التجمعات على الكورنيش والتنزه على شواطئ المدينة، وسط استياء تام من المتابعين والمتداولين للفيديوهات والصور.

وطالب مواطنون، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإغلاق الكلي للشواطئ والمصايف وإحكام الرقابة الأمنية على الكورنيش لمنع تجمعات المواطنين عليه.

واتخذت الدولة المصرية إجراءات احترازية صارمة لمنع تفشي وباء كورونا المستجد، ومنها فرض حظر التجول والإغلاق الكلي للمقاهي والمطاعم والأندية، مع فرض عقوبات على من يخالف ذلك.  
علشان منبقاش زي إيطاليا وإسبانيا.. مصريون يكررون أخطاء الدول الموبوءة بـ كورونا.. فيديو وصور
علشان منبقاش زي إيطاليا وإسبانيا.. مصريون يكررون أخطاء الدول الموبوءة بـ كورونا.. فيديو وصور
علشان منبقاش زي إيطاليا وإسبانيا.. مصريون يكررون أخطاء الدول الموبوءة بـ كورونا.. فيديو وصور
علشان منبقاش زي إيطاليا وإسبانيا.. مصريون يكررون أخطاء الدول الموبوءة بـ كورونا.. فيديو وصور
علشان منبقاش زي إيطاليا وإسبانيا.. مصريون يكررون أخطاء الدول الموبوءة بـ كورونا.. فيديو وصور
علشان منبقاش زي إيطاليا وإسبانيا.. مصريون يكررون أخطاء الدول الموبوءة بـ كورونا.. فيديو وصور
علشان منبقاش زي إيطاليا وإسبانيا.. مصريون يكررون أخطاء الدول الموبوءة بـ كورونا.. فيديو وصور
علشان منبقاش زي إيطاليا وإسبانيا.. مصريون يكررون أخطاء الدول الموبوءة بـ كورونا.. فيديو وصور
علشان منبقاش زي إيطاليا وإسبانيا.. مصريون يكررون أخطاء الدول الموبوءة بـ كورونا.. فيديو وصور
علشان منبقاش زي إيطاليا وإسبانيا.. مصريون يكررون أخطاء الدول الموبوءة بـ كورونا.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لم تسلم من العزل.. تعرف مصير باخرة كورونا الموبوءة بالأقصر بعد نقل المصابين

النمسا تسجل أول حالة وفاة بـ فيروس كورونا

بعد فرض الطوارئ.. فرنسا تسجل 12 حالة وفاة بـ كورونا في 24 ساعة

العالم يواجه كورونا بالعزل.. والإيطاليون بالغناء من شرفات منازلهم

كورونا يثير الذعر في العالم.. دول عربية وأجنبية تحارب الفيروس بحظر التجوال.. أخرى تدرس القرار وتراه الحل الأمثل.. وغرامات على من يخالف التعليمات

بعض الدول حبست المخالف.. أحمد موسى: مقدمناش غير قرار يقعد الناس في البيت لمنع انتشار كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الصحة بشأن تحليل كورونا

قرار نهائي | تعرف على موعد مباراتي الزمالك والأهلي في نصف دوري الأبطال

عاجل.. مصل الملاريا يحمى من كورونا والطقس الحار سيقضى عليه

ترك وراءه 6 أطفال.. كورونا يودي بحياة أمريكي بعد يومين من إصابته

شر البلية ما يضحك.. امرأة مصابة تلد توءمًا وتسميهما فيروس وكورونا

بعد تدوينته المثيرة للجدل.. صلاح عبدالله يطالب نجيب ساويرس بمراجعة كلامه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر 5 سيارات توفيرا لاستهلاك الوقود في العالم.. صور

تحذير شديد للمسافرين إلى الساحل والسخنة.. معرضون للإصابة بكورونا

ترك وراءه 6 أطفال.. كورونا يودي بحياة أمريكي بعد يومين من إصابته